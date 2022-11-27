Bir var oluş mücadelesi: Anlaşılmak
Anlaşılma ihtiyacı, insana yaşam boyu eşlik eder. Bazen kaygıya dönüşebilen bu gereksinim, karşı tarafın kendisini tam anlamıyla kavradığına kanaat getirildiğinde tatmin olur. İnsanların algılarını kontrol edebilmek elimizde olmasa da kendimizi en doğru biçimde ifade etmek yanlış anlaşılma ihtimalini düşürür. Peki duygularımızı en iyi şekilde nasıl ifade edebiliriz?
Giriş Tarihi: 27.11.2022
12:40
Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
15:55
Bir var oluş mücadelesi: Anlaşılmak
🔹 Kendini doğru ifade etmenin en önemli ayağı
duygularımızı tanımaktır. Hangi davranışımızı hangi duygumuzun harekete geçirdiğini belirleyebilirsek kendimizi daha iyi tanır ve doğru ifade edebiliriz. Bunun yanında anlamak ve anlaşılmak bütün ilişkilerin yolunun çizilmesinde oldukça önem arz ediyor.
🔹 Vav TV'de yayınlanan "Kendini Bilmek" programında kendini doğru ifade etmenin püf noktaları, anlaşılmamanın temelinde ne olduğu, gençler ve ailelerinin neden iletişim kuramadığı programın konukları Sanat Terapisti Arzu Avşar ve Klinik Psikolog Gaye Kağan'ın katkılarıyla konuşuldu.
🔹 Anlaşılmanın önemini klinik psikolog Gaye Kağan şu şekilde açıkladı:
" Anlaşılmakta temel nokta yanlış anlaşılmamak. Var oluş amacımız, anlam arayışı olduğundan. Diğer canlılardan farkımızda sosyal bir varlık olmamız ve bizi hayatta tutan nokta da ilişkimiz içinde anlaşılıyor olmak." İnsanoğlu olarak, her şeyi anlamlandırma ihtiyacı yaşıyoruz.
🔹 Sanat Terapisti Arzu Avşar, anlaşılmanın önemine şu şekilde değindi:
"Sabahattin Ali'nin çok güzel bir sözü var: Yaratılıştan getirdiğimiz farkında olmadığımız, farkında olduğumuz alanda da dönüştüremediğimiz temel ihtiyaçtır, anlaşılmak. Ekmek gibi, su gibi… Bu ihtiyaç temenniye ve beklentiye de dönüşüyor. Anlaşılmanın birçok boyutu var." "Dünyada bana en çok ne istiyorsun diye sorsalar hiç düşünmeden vereceğim cevap şudur: Anlaşılmak istiyorum."
🔹 Anlaşılmanın önemli adımlarından biri, empati yapmaktır.
🔹 Empatinin en genel tanımı, bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun
duygularını ve düşüncelerini doğru anlamasıdır.
🔹 Sosyal ilişkilerde kolaylık sağlayan bu haslet, kişinin karşısındaki insanı önemsediğini ve anladığını gösterir. Empati vasıtasıyla insanlar arasında
samimiyet ve güven ortamı oluşarak daha yakın, anlamlı ilişkiler kurulur.
Anlaşmanın yolu: İletişim
🔹Anlaşılmamak, her insanı rahatsız hissettirir. Hatta böyle hissedilen ortamlarda çoğu kişi bulunmak istemez. Anlaşılmamanın temelinde ise empati eksikliği bulunur. Bu da ciddi bir iletişim engeline sebebiyet verir.
🔹 Arzu Avşar, iletişimi güçlendirmek için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:
"Anlamak ve anlaşılmak için büyük bir çaba sarfetmemiz gerekiyor. Büyük bir emek, çaba, insiyatif kullanma ve gerçekten birbirimizi anlamak için de çok büyük bir kapasiteye ihtiyaç var. çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Yani ilişkiler orada hasar uğruyor, ilişkiler orada kopuyor, bireysel becerilerimiz bozuluyor. Orada başka parametreler devreye giriyor. Anlaşılmayı bekleme sürecinde Sadece bize düşen görevleri bilip ne kadar, ne şekilde, ne durumda kendimizi anlatıp karşı taraftan ne kadarı alabilirizi aşağı yukarı tespit ettikten sonra belki iletişim dilimizi geliştirerek dönüştürerek anlaşılmayı beklemek daha sağlıklı olur."
🔹 Her ilişkiyi ayakta tutan değerler vardır. Bunların ne olduğunu saptayabilmek ilişkinin sağlıklı olup olmadığına dair ipuçları verir.
🔹 Klinik psikolog Duman, insani ilişkilerdeki parametreleri şöyle açıkladı:
" Bir ilişkinin temelindeki kolonlar ne dersek ben bunun için sevgi, saygı ve güven derim. Karşılıklı olarak bu sevgi, saygı ve güvenin birlikte sağlanılabiliyor olduğu bir ilişki daha sağlıklı daha kaliteli bir ilişkiye getirir. Temel noktalara baktığımızda bunların karşılıklı olabiliyor olması, Diğer bir noktada kimyanın uyuşması diyeceğim. Özellikle bir arkadaşla bir eş ile oluşan ilişkide kimya uyuşması önemli. Ben iyi bir insan olabilirim. Ama benim iyi bir insan olmam herkesle iyi anlaşabileceğim anlamına da gelmiyor. Bazen de anlaşılabilmek o kimyanın tutmasıyla da ilgili olabilir." bir taraf o kolonları yüzde doksan taşıyan kişiyken o ilişkinin en küçük bir çatırdamada enkaza dönmesi beklendik bir durumdur. Önemli olan onları eşit ya da birlikte birbirimize yük oluşturmadan, o yükün altında ezilmeden taşıyor olabilmek.
İnsan olmanın gereği: Empati
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İletişim engellerinin en büyük nedenlerinden biri ön yargıdır. Çünkü bu kavram ile insanları düşünce dünyamızda belli kalıplara koyar ilişkilerimizi de bu kalıpların çerçevesinde devam ettiririz.
🔹 Ön yargı bir ya da bir durumla ilgili olarak
belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargı, peşin hüküm ve peşin fikirlere denir.