Bir var oluş mücadelesi: Anlaşılmak

🔹 Kendini doğru ifade etmenin en önemli ayağı duygularımızı tanımaktır. Hangi davranışımızı hangi duygumuzun harekete geçirdiğini belirleyebilirsek kendimizi daha iyi tanır ve doğru ifade edebiliriz. Bunun yanında anlamak ve anlaşılmak bütün ilişkilerin yolunun çizilmesinde oldukça önem arz ediyor.

🔹 Vav TV'de yayınlanan "Kendini Bilmek" programında kendini doğru ifade etmenin püf noktaları, anlaşılmamanın temelinde ne olduğu, gençler ve ailelerinin neden iletişim kuramadığı programın konukları Sanat Terapisti Arzu Avşar ve Klinik Psikolog Gaye Kağan'ın katkılarıyla konuşuldu.

🔹 Anlaşılmanın önemini klinik psikolog Gaye Kağan şu şekilde açıkladı:

"İnsanoğlu olarak, her şeyi anlamlandırma ihtiyacı yaşıyoruz. Anlaşılmakta temel nokta yanlış anlaşılmamak. Var oluş amacımız, anlam arayışı olduğundan. Diğer canlılardan farkımızda sosyal bir varlık olmamız ve bizi hayatta tutan nokta da ilişkimiz içinde anlaşılıyor olmak."

🔹 Sanat Terapisti Arzu Avşar, anlaşılmanın önemine şu şekilde değindi:

"Sabahattin Ali'nin çok güzel bir sözü var: "Dünyada bana en çok ne istiyorsun diye sorsalar hiç düşünmeden vereceğim cevap şudur: Anlaşılmak istiyorum." Yaratılıştan getirdiğimiz farkında olmadığımız, farkında olduğumuz alanda da dönüştüremediğimiz temel ihtiyaçtır, anlaşılmak. Ekmek gibi, su gibi… Bu ihtiyaç temenniye ve beklentiye de dönüşüyor. Anlaşılmanın birçok boyutu var."