Müslümanların umuma açık ilk mescidi: Kuba

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Mekke'den Medine'ye hicret ederken Kuba'da bir süre kalmış ve daha sonra namaz kıldığı yere bu mescid yapılmıştır. Efendimiz'in orada 14 gün kalıp, bu mescidi inşa ettiğine dair bilgiler de vardır. Kuba Mescidi'ni ziyaret konusunda Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kim güzelce abdest alır ve başka maksatla değil, sadece namaz kılmak için Kuba Mescidi'ne gelip iki rekât namaz kılarsa, umre sevabı gibi sevap alır."

Hz. Peygamber, her cumartesi günü Kuba Mescidi'ne giderdi. Kuba halkı cuma günleri cuma namazı için Medine'ye geldiklerinden, bu mescid cuma günleri boş kalırdı. Muhtemelen bundan dolayı Rasûlullah Efendimiz de cumartesi günleri, bazen yaya bazen binitli olarak Kuba Mescidi'ni ziyaret eder ve burada namaz kılardı.

