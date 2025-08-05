İmam Gazali'nin şaheseri: İhyaü Ulumi'd D'in

3 /10













İHYA'NIN METODU

◾ İhya'yı emsallerinden ayıran en önemli yönlerinden biri Gazali'nin uyguladığı metottu. Buna göre Gazali açıkladığı konularla alakalı olarak ayetler ve hadisleri nakledip peşi sıra Hulefa-i Raşidin, Ashabı Kiram, tabiin alimleri ve büyük alimlerin sözlerini nakletmişti.

◾ Gazali böylece bir Müslümanın tüm merak ettiği meseleleri ayetler, hadisler, Ashab-ı Kiram ve alimlerin sözleri ile en ince ayrıntısına kadar idrak etmesini hedeflemişti.

İMAM GAZALİ'DEN MUTLAKA OKUMANIZ GEREKEN KİTAPLAR