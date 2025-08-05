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İmam Gazali'nin şaheseri: İhyaü Ulumi'd D'in

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:39

Bazı kitaplar yazıldıkları dönemde olduğu kadar diğer çağlarda da ses getirmiş, insanları etkilemiştir. Hüccetü'l İslam İmam Gazali'nin şaheseri olarak anılan İhya, İslam ümmetine hakikati hatırlatmak ve ıslah etmek için kaleme alınmıştır. İbadetlerden zikirlere uzanan geniş bir konu yelpazesinde ayetler, hadisler, Ashab-ı Kiram ve alimlerin sözleri ile meselelere açıklık getiren İmam Gazali bu çabası ile ümmetin ihyasını hedeflemiştir. İmam Gazali'nin şaheseri: İhyaü Ulumi'd D'in'i araştırdık.

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GAZALİ'NİN ŞAHESERİ

◾ Büyük İslam alimi, Hüccetü'l İslam İmam Gazali, Ehl-i sünnet dışı akımlara karşı ciddi bir mücadele vermiş, üç kıtada İslam'ın sahih hali ile kalmasına yönelik çalışmış bir karakterdi.

◾ Bu çaba vesilesiyle onlarca eser kaleme alan Gazali'nin en bilindik eseri ise hiç şüphesiz İhyaü Ulumu'd Din idi. Ümmet-i Muhammed için bir ıslah çabası taşıyan eser asırlardır en çok okunan İslami eserlerden biri.

GAZALİ'NİN İLMİ ÇALIŞMALARI

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İHYA'NIN BÖLÜMLERİ

◾ Toplam dört hacimli ciltten müteşekkil olan İhya, on dokuz başlıktan oluşmakta. İmam Gazali dört ana başlık altında topladığı meselelerle İslam ümmetine bir reçete sunma çabasında olmuştu.

İhya'nın dört ana kitabı:

Rub'u'l-ibâdât

İlim, ibadetler, zikirler, dualar, zekat, oruç gibi konular işlenmekte.

Rub'u'l-âdât

Sohbet adabı, sema, uzlet, evlilik, adaplar gibi konular işlenmekte.

Rub'u'l-mühlikât

Nefsin terbiyesi, insanın manevi yönleri bütün detayları ile anlatılır.

Rub'u'l-münciyât

Tövbe, sabır ve şükür, havf ve recâ, fakr ve zühd, tevhid ve tevekkül gibi konular ele alınmakta.

GAZALİ'DEN HAYATA DAİR 20 UNUTULMAZ ALINTI

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İHYA'NIN METODU

İhya'yı emsallerinden ayıran en önemli yönlerinden biri Gazali'nin uyguladığı metottu. Buna göre Gazali açıkladığı konularla alakalı olarak ayetler ve hadisleri nakledip peşi sıra Hulefa-i Raşidin, Ashabı Kiram, tabiin alimleri ve büyük alimlerin sözlerini nakletmişti.

◾ Gazali böylece bir Müslümanın tüm merak ettiği meseleleri ayetler, hadisler, Ashab-ı Kiram ve alimlerin sözleri ile en ince ayrıntısına kadar idrak etmesini hedeflemişti.

İMAM GAZALİ'DEN MUTLAKA OKUMANIZ GEREKEN KİTAPLAR

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İHYA'NIN ÖNEMİ

◾ Yazıldığı dönemden itibaren çağlara hitap eden İhya, İslam ümmetini sarsarak kendine getiren bir eser. Zahir ve batın birlikteliğini, din ve yaşam merkeziyetini savunan İhya bu yönleriyle yazılmasının üzerinden asırlar geçse de hala taze, hala diri.

◾ Sadece kendi çağının Müslümanına değil, günümüz Müslümanlarına da hitap eden İhya, herkesin her konuyu bildiği bir çağda inananları bilgi ile hikmeti ram etmeye davet etmekte.

İMAM GAZALİ'NİN KALEMİNDEN ALLAH TEALA'NIN YARATTIKLARINDAKİ HİKMETLER

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İHYA'NIN EN ESKİ NÜSHALARI

◾ İhya'nın İslam ülkelerinde pek çok yazması bulunmakta. İstanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan nüsha kitabın günümüze ulaşan 1109 tarihli nüsha, en eski nüshası olarak kabul edilmekte.

Tahran Meclis-i Şûrâ-yı Millî Kütüphanesi'nde bulunan nüshanın baskı tarihi ise 1200 yılı. Gazali'nin şaheseri çok erken tarihlerden itibaren çoğaltılarak İslam dünyasının muhtelif köşelerinde okutuldu.

İMAM GAZALİ'NİN KALEMİNDEN KALBİN OLAĞANÜSTÜ HALLERİ

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