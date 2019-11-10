İmam Gazali'den mutlaka okumanız gereken kitaplar
Yalnız döneminin değil, tüm İslam düşünce tarihinin en önde gelen düşünürlerinden biri olan Gazali'ye Ehl-i sünnet inancına yaptığı hizmet nedeniyle Hüccetü'l-İslam lakabı verildi. Din adına bıraktığı eserleri ile gelecek nesile ışık tuttu. İşte, İmam Gazali'nin İslam dini ve düşüncesinin hemen her alanı ile ilgili olduğu gibi, tüm insanlığa hitap edecek kitapları…
Giriş Tarihi: 10.11.2019
16:50
Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
01:20
''Kişinin kendi nefsine hakim olması saadetin tamamı; şehvetin ve nefsin kişiye hakim olması ise şekavetin tamamıdır.''
Dil Hastalıkları ve Korunma Yolları
"İnsanın başına ne gelirse dilinden gelir" denilir. Dil, insanı aşağıların aşağısına götürebileceği gibi, yüce makamlara da ulaştırabilecek bir işleve sahip... Büyük âlim, İslami ilimlerde çığır açan yönü bütün ümmet tarafından kabul edilen İmam Gazali, bu eserinde nefsin ve şeytanın ayartmasıyla insan dilinin kişiye vereceği zararları ve bu zararlardan korunmanın yollarını akıcı ve berrak üslubuyla ortaya koyarken, Müslümana bir nevi "dil kullanma kılavuzu" sunuyor. Müslüman dilini nasıl kullanmalı? Dili yanlış kullanmanın tehlikeleri nelerdir? Dilini Allah'ın razı olmayacağı şekilde kullanarak kirletmenin dünya ve ahirette insana getireceği belalar ve bu belalardan korunma yöntemleri nasıldır? Bu ve benzeri pek çok sorunun cevabını elinizdeki eserde bulacaksınız.
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''Batın ilmi Allah'ın sırlarından bir sırdır. Allah Teala o sırrını dilediği kulunun kalbine ilham eder.''
Marifetullah kapısının anahtarı, önce insanın kendi nefsini bilmesi ve ruhunun hakikatini anlaması, idrak etmesidir. Marifetullah kapısının kilidi ancak bu anahtar ile açılır. Nitekim: "Nefsini tanıyan Rabbini tanır" hadis-i şerifi ile, "İleride onlara, gerek ufuklarda (dünya ülkelerinde/dış dünyalarında), gerek kendi içlerinde (ve iç dünyalarında) âyetlerimizi göstereceğiz." (Fussilet: 53) ayeti kerimesi buna delildir.
Allah Teâlâ buyurur ki: "İnsana âlemde olan kudretleri ve kendi nefsinde olan ibretleri ben izhar eder, gösteririm. Tâ ki, kendi mârifetinden bir mârifeti hal edinip Esfel-i Safilin'den Âlây-i İlliyin'e yükselmiş, geçmiş olsun". Ve insana kendi nefsinden daha yakın bir şey yoktur. Böylece eğer kendi nefsinin mârifetinden nasipsiz olursa, marifetullaha hangi yolla yaklaşılabilir?
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''Bir ihtiyacını dile getirirken üzerinde ısrarla durma.''