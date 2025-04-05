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İmam Gazali'nin kaleminden Allah Teala'nın yarattıklarındaki hikmetler

Yayınlanma Tarihi: Nisan 05, 2025 09:44 Güncelleme Tarihi: Nisan 05, 2025 09:47

İslam'ın en temel kavramlarından biri olan tefekkür; nimetler ve hikmetler hakkında düşünmek ve zihin dünyasında bir arayışa çıkmayı ifade eder. Sözleri, kitapları ve yaşantısıyla İslam dünyasına damga vurmuş en büyük alim ve düşünürlerden biri olan İmam Gazali, Hikmetler Kitabı'nda Allah Teala'nın yarattığı varlıkların arkasındaki hikmetleri tefekkür ediyor. Hikmetler hakkında tefekkür etmenin Allah Teala'nın büyüklüğünü ve tek olduğunu idrak etme yollarından biri olduğunu söyleyen Gazali'nin Hikmetler Kitabı'ndaki hikmetlerin altını çizdik.

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Allah göğü yaratmış ve renk olarak da, göze ve onun görüşünü kuvvetlendirmeye en uygun olanını seçmiştir.

İmam Gazali

GAZALİ'NİN İLMİ ÇALIŞMALARI

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Güneşi yaratmasındaki açıkça görülen hikmetlerden biri, onun harekeden sonucu yeryüzünün bütün bölgelerinde gece ve gündüzün oluşmasıdır. Eğer böyle olmasaydı şüphesiz dini hayat da geçerliliğini yitirirdi.

İmam Gazali

İMAM GAZALİ'NİN DİLİNDEN 'MÜSLÜMANCA BİR HAYAT'

3/20

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Allah geceyi, havanın soğuma ve canlıların sükûnete erip dinlenme zaman yapmış, ancak onu, hiç aydınlık olmayan ve asla çalışma imkânı bulunmayan zifiri karanlık bir halde de bırakmamıştır.

İmam Gazali

İMAM GAZALİ'DEN ÖLÜM VE ÖTESİ'NE DAİR ÇARPICI ALINTILAR

4/20

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İşte yeryüzü canlıların gıdası olan bitkilerle doludur ve onları sıcaktan ve soğuktan koruyan bir meskendir.

İmam Gazali

İMAM GAZALİ'DEN MUTLAKA OKUMANIZ GEREKEN KİTAPLAR

5/20

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Yüce Allah denizleri, faydalarının büyüklüğünden dolay çok geniş olarak yaratmıştır. Öyle ki karaların tamamı büyük denizler tarafından çevrilmiştir.

İmam Gazali

İMAM GAZALİ'NİN KALEMİNDEN: KALBİN SIRLARI VE FAZİLETLERİ

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