İmam Gazali'nin kaleminden Allah Teala'nın yarattıklarındaki hikmetler

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Allah geceyi, havanın soğuma ve canlıların sükûnete erip dinlenme zaman yapmış, ancak onu, hiç aydınlık olmayan ve asla çalışma imkânı bulunmayan zifiri karanlık bir halde de bırakmamıştır.

İmam Gazali

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