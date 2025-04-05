İmam Gazali'nin kaleminden Allah Teala'nın yarattıklarındaki hikmetler
İslam'ın en temel kavramlarından biri olan tefekkür; nimetler ve hikmetler hakkında düşünmek ve zihin dünyasında bir arayışa çıkmayı ifade eder. Sözleri, kitapları ve yaşantısıyla İslam dünyasına damga vurmuş en büyük alim ve düşünürlerden biri olan İmam Gazali, Hikmetler Kitabı'nda Allah Teala'nın yarattığı varlıkların arkasındaki hikmetleri tefekkür ediyor. Hikmetler hakkında tefekkür etmenin Allah Teala'nın büyüklüğünü ve tek olduğunu idrak etme yollarından biri olduğunu söyleyen Gazali'nin Hikmetler Kitabı'ndaki hikmetlerin altını çizdik.
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Allah göğü yaratmış ve renk olarak da, göze ve onun görüşünü kuvvetlendirmeye en uygun olanını seçmiştir.
İmam Gazali
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Güneşi yaratmasındaki açıkça görülen hikmetlerden biri, onun harekeden sonucu yeryüzünün bütün bölgelerinde gece ve gündüzün oluşmasıdır. Eğer böyle olmasaydı şüphesiz dini hayat da geçerliliğini yitirirdi.
İmam Gazali
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Allah geceyi, havanın soğuma ve canlıların sükûnete erip dinlenme zaman yapmış, ancak onu, hiç aydınlık olmayan ve asla çalışma imkânı bulunmayan zifiri karanlık bir halde de bırakmamıştır.
İmam Gazali
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İşte yeryüzü canlıların gıdası olan bitkilerle doludur ve onları sıcaktan ve soğuktan koruyan bir meskendir.
İmam Gazali
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Yüce Allah denizleri, faydalarının büyüklüğünden dolay çok geniş olarak yaratmıştır. Öyle ki karaların tamamı büyük denizler tarafından çevrilmiştir.
İmam Gazali