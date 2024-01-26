İmam Gazali'nin kaleminden: Kalbin sırları ve faziletleri

Vücudumuzda taşıdığımız merkezimiz olan kalp hem fiziki hem de manevi hayatımız için büyük önem arz eder. Kalbin her iki halde de hasta olması bizim için büyük bir problem oluşturur. İmam Gazali "Kalbin Sırları ve Faziletleri" isimli eserinde kalbin hallerini, sırlarını ve faziletlerini izah ediyor. Ehl-i sünnet itikadını zor şartlarda müdafaa eden Gazali kitabıyla tüm vücudun sağlığını belirleyen organa ışık tutuyor. İmam Gazali'nin "Kalbin Sırları ve Faziletleri" isimli eserinden önemli cümleleri bir araya getirdik.