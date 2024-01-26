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İmam Gazali'nin kaleminden: Kalbin sırları ve faziletleri

Vücudumuzda taşıdığımız merkezimiz olan kalp hem fiziki hem de manevi hayatımız için büyük önem arz eder. Kalbin her iki halde de hasta olması bizim için büyük bir problem oluşturur. İmam Gazali "Kalbin Sırları ve Faziletleri" isimli eserinde kalbin hallerini, sırlarını ve faziletlerini izah ediyor. Ehl-i sünnet itikadını zor şartlarda müdafaa eden Gazali kitabıyla tüm vücudun sağlığını belirleyen organa ışık tutuyor. İmam Gazali'nin "Kalbin Sırları ve Faziletleri" isimli eserinden önemli cümleleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:15
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Şunu bil ki! Kalbin misali, bir kalenin misali gibidir. Şeytan o kaleye girip ele geçirmeye çalışan düşmandır.

İmam Gazali

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Şeytanın insan kalbine giriş yaptığı kapılardan biri de avam tabakasını eğitimlerinin ve derinliklerinin olmadığı Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında ve akıllarının ermediği meselelerde konuşmaya sevk etmektir.

İmam Gazali

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İlimden maksat, hakikatin kalbe ulaşmasıdır.

İmam Gazali

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Akıl ordusu zayıflarsa şeytanın ordusu hücuma geçer.

İmam Gazali

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İnsanları karalamak, onların kusurları ile meşgul olmak insan tabiatında bulunan hayvanî sıfatlardandır.

İmam Gazali

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