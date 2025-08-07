Bugün
Ariflerin Sözleri Sözlerin Arifleri

Yayınlanma Tarihi: 07.08.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 11:15

Tanıyan ve farkında olan anlamlarına gelen arif, marifet seviyesine ulaşan insanlar için kullanılır. Hakikati sadece akılla değil gönülle de arayan arifler, alimlerden farklı olarak bilmenin ötesinde anlamanın peşindedirler. Tarih boyunca toprakları Müslümanlara yurt tutan arifler, Allah Teala'nın kelamının yayılması, kalplerin İslam'a ısındırılması için çaba göstermişlerdir. Yaşantıları ile örnek olan ariflerin sözlerini araştırdık.

"Sünnet, dünyayı terketmek; farz, Cenâb-ı Hakk'a yakın olmaktır."

Bâyezid-i Bistâmî

ASHAB-I KİRAM'IN NASİHATLERİ

"Sabah vaktine ulaşıp da düşüncesi yemek olan kimseden uzak dur."

Sehl et-Tüsterî

MEVLANA'DAN 40 ÖĞÜT

"Yakınım diyen kimse uzaktır; uzağım diyen kimse kendi yokluğuyla O'nun varlığında gizlidir."

Ebû Bekir el-Vâsıtî

İBN HACER EL-ASKALANİ'DEN MÜNEBBİHAT

"Kendi sırrını gizlemen sana sıkıntı veriyorsa, onu başka birisinin gizlemesi imkansızdır."

Ali Şir Nevai

İMAM GAZALİ'NİN KALEMİNDEN KALBİN OLAĞANÜSTÜ HALLERİ

"İçindeki denizi durultmadan, dışarıdaki fırtınayı anlamaya çalışma."

Ferîdüddin Attâr

AYETLER İLE GÖNÜLLER YAPMAK

