Ariflerin Sözleri Sözlerin Arifleri

Tanıyan ve farkında olan anlamlarına gelen arif, marifet seviyesine ulaşan insanlar için kullanılır. Hakikati sadece akılla değil gönülle de arayan arifler, alimlerden farklı olarak bilmenin ötesinde anlamanın peşindedirler. Tarih boyunca toprakları Müslümanlara yurt tutan arifler, Allah Teala'nın kelamının yayılması, kalplerin İslam'a ısındırılması için çaba göstermişlerdir. Yaşantıları ile örnek olan ariflerin sözlerini araştırdık.
"Sünnet, dünyayı terketmek; farz, Cenâb-ı Hakk'a yakın olmaktır."
Bâyezid-i Bistâmî
"Sabah vaktine ulaşıp da düşüncesi yemek olan kimseden uzak dur."
Sehl et-Tüsterî
"Yakınım diyen kimse uzaktır; uzağım diyen kimse kendi yokluğuyla O'nun varlığında gizlidir."
Ebû Bekir el-Vâsıtî
"Kendi sırrını gizlemen sana sıkıntı veriyorsa, onu başka birisinin gizlemesi imkansızdır."
Ali Şir Nevai
"İçindeki denizi durultmadan, dışarıdaki fırtınayı anlamaya çalışma."
Ferîdüddin Attâr