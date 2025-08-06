Mevlana'dan 40 öğüt
Yayınlanma Tarihi: 06.08.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 12:07
Anadolu'dan tüm coğrafyalara ulaşan bir ses olan Mevlana Celaleddin-i Rumi, kendisini okuyan insanların düşünce ikliminde büyük ufuklar açmış istisnai bir karakterdir. Alim, arif ve şair gibi vasıflarla tanınan Mevlana, pergel metaforu ile düşünce vadisinde bir öncü olmuştur. Mevlana'nın çağlar ötesinden bizlere seslendiği 40 öğüdünü araştırdık.
1/40
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Dua ederken O'na kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.
(Mesnevî, 5/0493.)
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2/40
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Sabır ilacı gözlerin perdesini yakar; göğüsleri, gönülleri de yarıp açar.
(Mesnevî, 2/0071.)
Mevlana Celaleddin-i Rumi
3/40
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Kamil bir aklı, aklına arkadaş et de aklın o kötü huydan vazgeçsin.
(Mesnevî, 5/0738.)
Mevlana Celaleddin-i Rumi
4/40
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İki çeşit arı da aynı yerden yer fakat birinden bal olur ötekinden zehir.
(Mesnevî, 1/0268.)
Mevlana Celaleddin-i Rumi
5/40
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Dost altın gibidir, bela da ateşe benzer. Halis altın ateş içinde saf bir hâle gelir.
(Mesnevî, 2/1461.)
Mevlana Celaleddin-i Rumi