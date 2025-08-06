Mevlana'dan 40 öğüt

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Dua ederken O'na kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

(Mesnevî, 5/0493.)

Mevlana Celaleddin-i Rumi

İLAHİ AŞKA ADANMIŞ BİR ÖMÜR