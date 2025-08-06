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Mevlana'dan 40 öğüt

Yayınlanma Tarihi: 06.08.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 12:07

Anadolu'dan tüm coğrafyalara ulaşan bir ses olan Mevlana Celaleddin-i Rumi, kendisini okuyan insanların düşünce ikliminde büyük ufuklar açmış istisnai bir karakterdir. Alim, arif ve şair gibi vasıflarla tanınan Mevlana, pergel metaforu ile düşünce vadisinde bir öncü olmuştur. Mevlana'nın çağlar ötesinden bizlere seslendiği 40 öğüdünü araştırdık.

1/40

Dua ederken O'na kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

(Mesnevî, 5/0493.)

Mevlana Celaleddin-i Rumi

İLAHİ AŞKA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

2/40

Sabır ilacı gözlerin perdesini yakar; göğüsleri, gönülleri de yarıp açar.

(Mesnevî, 2/0071.)

Mevlana Celaleddin-i Rumi

MEVLANA'DAN HAYAT DERSİ VEREN 40 ALINTI

3/40

Kamil bir aklı, aklına arkadaş et de aklın o kötü huydan vazgeçsin.

(Mesnevî, 5/0738.)

Mevlana Celaleddin-i Rumi

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ'DEN HİKMETLİ ÖĞÜTLER

4/40

İki çeşit arı da aynı yerden yer fakat birinden bal olur ötekinden zehir.

(Mesnevî, 1/0268.)

Mevlana Celaleddin-i Rumi

YÜZYILLARDIR İNSANLIĞA IŞIK TUTAN DÜŞÜNCE İNSANI

5/40

Dost altın gibidir, bela da ateşe benzer. Halis altın ateş içinde saf bir hâle gelir.

(Mesnevî, 2/1461.)

Mevlana Celaleddin-i Rumi

MEVLANA'NIN GÖNÜLLERDE YER EDİNEN RUBAİLERİ

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