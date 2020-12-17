İlahi aşka adanmış bir ömür: Mevlana Celaleddin-i Rumi
Mevlana, tasavvuf öğretisini ilmek ilmek işlediği beyitleri ve düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığı derinden etkileyen, dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, pek çok kişiye ve esere ilham olan bir Türk-İslam düşünürü. 66 yıllık ömrünü ilahi aşka adadı; ölümünü bir vuslat olarak gördü. Bu nedenle vefatı düğün gecesi anlamına gelen "Şeb-i Arus" adıyla anıldı. Allah'a ve Peygamber Efendimize olan sevgisini ise şu sözlerle dile getirmişti: "Canım tenimde oldukça Kur'an'ın kölesiyim. Ben Hakk'ın seçkin peygamberi Muhammed'in yolunun toprağıyım.
Giriş Tarihi: 17.12.2020
16:14
MEVLANA CELALEDDİN RUMİ KİMDİR?
Batı dünyasında
"Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anılan Mevlana, 30 Eylül 1207'de günümüzde Afganistan'ın kuzeyindeki Belh şehrinde doğdu.
Asıl ismi Celaleddin Muhammed olan büyük düşünürün annesi Mümine Hatun, babası
"Sultanü'l-ulema" yani "Alimler Sultanı" diye tanınan Bahaeddin Veled, kız kardeşi Fatıma Hatun, ağabeyi de Alaaddin Muhammed'dir.
‘DÜNYADAKİ ÂŞIKLARIN GÖNÜLLERİNE ATEŞ SALACAK’
Yolculuk sırasında Nişabur şehrinde görüştükleri büyük sufi Feridüddin-i Attar, Mevlana'dan etkilendi ve ona bir kitabını hediye etti. Attar, Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e
"Bu çocuğu aziz tut. Çok geçmeyecek, dünyadaki âşıkların gönüllerine ateş salacak" dedi.
Mevlana, Konya'dan önce Mekke, Medine, Şam, Erzincan, Anadolu'nun muhtelif şehirleri ve son olarak da Karaman'da bir süre yaşadı.
Mevlana'nın gönüllerde yer edinen rubaileri
9 YILLIK BOYUNCA FARKLI ÂLİMLERDEN DERS ALDI
Mevlana'nın babası
"Âlimler sultanı", Konya'ya geldikten 2 yıl sonra vefat edince, halifelerinden Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi, Mevlana'nın manevi eğitimini üstlenmek için Konya'ya geldi.
Belh'ten Konya'ya uzanan yolculuk boyunca konakladıkları yerlerde çeşitli âlimlerden dersler alan Mevlana, Seyyid Burhaneddin'in isteği üzerine Halep ve Şam'da eğitim gördü.
Seyyid Burhaneddin, 9 yıllık eğitim sürecinin ardından Mevlana'ya halkı irşat ve öğretimle meşgul olmasını tavsiye etti.
TEBRİZ’İN GÜNEŞİ KONYA ÜZERİNE DOĞDU
1244 yılında Şems-i Tebrizi, Konya'ya gelip kendisiyle görüşünce, Mevlana'nın üzerinde şiddetli bir etki bıraktı. Manevi alanda ilerlemeyi arzulayan ve bunun için mana adamlarının peşinde olan Mevlana, aradığını Şems'te buldu.
Şems ile tasavvuf hırkasını giyen, cezbe, vect, aşk ve coşkuyla şiirler okuyan Mevlana, semaya başladı. Mevlana, hayatının bundan sonraki bölümünü şiire, musikiye ve semaya ayırdı.
‘MESNEVİ, ARAYANLARA DOĞRU YOLU GÖSTERECEK’
Dini bilgilerden siyasete, sağlıktan insan ilişkilerine ve hayata dair birçok konuya yer verdiği, 26 bin beyte yaklaşan 6 ciltlik bu önemli eseri için Mevlana,
"Bizden sonra Mesnevi şeyhlik edecek, arayanlara doğru yolu gösterecek, onları yönetecek ve önderlik yapacaktır" demişti.
15 maddede ilahi aşkın sembolü: Ayin-i şerif