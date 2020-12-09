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Mevlana’nın gönüllerde yer edinen rubaileri

Düşünceleriyle asırlardır insanlığa ışık tutan Mevlana, 66 yıllık ömründe "mutlak aşk"ın izini sürdü. Aldığı örnek eğitim, edindiği sağlam ilim topluma büyük bir sevgi, engin bir dünya görüşü olarak yansıdı. Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anıldı. Sözleriyle, şiirleriyle insanın kendisiyle, yaratıcısıyla ve dış dünyadaki bütün varlıklarla barışık, huzurlu ve mutlu olmasını öğütlerdi. Sizler için Mevlana'nın gönüllerde yer edinen rubailerini derledik.

Giriş Tarihi: 09.12.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 09:25
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Gönlümde, iç ve dış hep O'dur.
Tenimde canım, damarım, kanım hep O'dur.
Burada ortak koşma ve iman nasıl bir arada olur?
Benim varlığım benzersizdir; çünkü hepsi O'dur.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

15 maddede ilahi aşkın sembolü: Ayin-i şerif

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Sırları elden çıkarayım diyorum, yapamıyorum.
Onları layık olanlara açıklayayım diyorum, yapamıyorum.
İçimde beni hoş tutan bir şey var;
Ona parmak basayım diyorum, yapamıyorum.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

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Başımı koyduğum her yerde, secde edilen O'dur.
Dört köşe ve altı bucak tapılan O'dur.
Bağ-bahçe, gül-bülbül, sema-sevgili;
Bütün bunlar hep bahane; asıl maksat olan O'dur.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Kalbin dilini seslendiren bir veli: Mevlana

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Aşk ezelden beri vardır. Sonsuza kadar da sürecektir.
Aşkı arayanlar, âşık olmak isteyenler sayısız olacaktır.
Yarın kıyamet kopup da her şey açığa çıkınca;
Âşık olmayanların (Hakk'ı candan sevmeyenlerim) ibadeti gösteriş için yapanların ilahi dergâhından sürüleceği görülecektir.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

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Canım bedenimde oldukça Kur'an'ın kuluyum, kölesiyim.
Ben seçilmiş Muhammed'in (sav) yolunun tozuyum, toprağıyım.
Eğer birisi, benim sözlerimden, bundan başka türlü bir söz eder, mana çıkarırsa,
Ben, beni başka türlü anlatandan da, o sözden de bıkmışım (uzağım).

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Mevlana'dan hayat dersi veren 40 alıntı

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