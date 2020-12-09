Mevlana’nın gönüllerde yer edinen rubaileri

Düşünceleriyle asırlardır insanlığa ışık tutan Mevlana, 66 yıllık ömründe "mutlak aşk"ın izini sürdü. Aldığı örnek eğitim, edindiği sağlam ilim topluma büyük bir sevgi, engin bir dünya görüşü olarak yansıdı. Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anıldı. Sözleriyle, şiirleriyle insanın kendisiyle, yaratıcısıyla ve dış dünyadaki bütün varlıklarla barışık, huzurlu ve mutlu olmasını öğütlerdi. Sizler için Mevlana'nın gönüllerde yer edinen rubailerini derledik.
Giriş Tarihi: 09.12.2020
09:18
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
09:25