Kalbin dilini seslendiren bir veli: Mevlana

📌 Konya'ya gelene dek Mekke, Medine, Şam, Erzincan, Anadolu'nun muhtelif şehirleri ve son olarak da Karaman'da bir süre yaşayan Mevlana Celaleddin, 1225 yılında Şerefeddin Lala'nın kızı Gevher Hatun'la evlendi. Bu evlilikten Bahaeddin Muhammed (Sultan Veled) ve Alaaddin Muhammed adlı iki oğlu dünyaya geldi.

▶ İlk eşi Gevher Hatun'un vefatından sonra da Kira Hatun ile evlenecek, kendisinden "Emir Alim" ve "Melike" isimli iki çocuğu olacaktı.

Mevlana'nın Mesnevi'sinden öğütler ve özlü sözler