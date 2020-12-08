15 maddede ilahi aşkın sembolü: Ayin-i şerif

📌Ayrıntılı kurallara sahip olan tasavvufi törenler, Allah'a ulaşma yolunun derecelerinin sembolüdür. Ayin-i şerif; Mevlana Celaleddin-i Rûmî'nin, dini sohbetlerde duyduğu vecd ile herhangi bir usul ve kaideye bağlı kalamadan yaptığı dönüşlerden (sema) ilham alınarak şekillendirildi. Oğlu Sultan Veled zamanından itibaren disiplinli bir şekilde icra edildi. Sema ayinlerine son şeklini Pir Adil Çelebi verdi.

📌 Mevlevî ayini, haftada bir defa İstanbul dışındaki dergâhlarda Cuma namazından sonra, şehir dışındaki mevlevîhânelerinde ise haftanın belirli bir gününde öğle veya yatsı namazının ardından "semâhâne" bölümünde yapılırdı.

📌 Kandil ya da bayramlarda "ihyâ geceleri" adı verilen ayinler icra edilirdi.