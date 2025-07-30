Ayetler ile gönüller yapmak
Müslümanlar tarih boyunca her türlü olumsuzluğa rağmen hayatın merkezinde yer alarak, Allah Teala'nın emirlerini tutmuşlardır. Bizler için hidayet rehberi olan Kur'an- Kerim, iyiliği emrederken pek çok ayette gönüller yapmanın önemine dikkat çekmiş, asıl fethin kalpleri kazanmak olduğunu dile getirmiştir. Gönüller yapmanın o aydınlatıcı ruhunu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde aradık.
◾ "İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir."
FUSSILET SURESİ, 41/34
◾ "Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)"
BAKARA SURESİ, 2/263
◾ "Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez."
Bakara suresi, 2/264
◾ "İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere (kendi mallarından bir şey) vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
NÛR SURESİ, 24/22
◾ "İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki, kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar."
KASAS SURESİ, 28/83-84