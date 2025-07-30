Ayetler ile gönüller yapmak

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◾ "İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki, kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar."

KASAS SURESİ, 28/83-84

KASAS SURESİNİN 83-84. AYETLERİN TEFSİRİ VE MEALİ