İmam Gazali'nin kaleminden Kendini Aldatan İnsan
Yayınlanma Tarihi: 26.08.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:29
İmam Gazali; fakif, müftü, filozof, mantıkçı ve dünyada oldukça yüksek ses getiren bir mutasavvıftır. O, kaleme aldığı her yazısıyla gençlere adeta bir rehber olmuş ve yollarını aydınlatmıştır. "Kendini Aldatan İnsan" eserinde ise dünyevi hırslara, yanlış inançlara ve ahlaki zaaflara değinmiştir. İşte, bu kıymetli kitaptan ders niteliğinde alıntıları derledik.
1/20
🔸
Siz nasıl sevip kıyamadığınız hastanızı -perhiz gereği- yemeden sakındırıyorsanız, Allah da kulunu dünyadan öylece sakındırır.
İmam Gazali
5/20
🔸
Oysa dilini günahtan korumak tesbih ve zikirden daha değerlidir.
İmam Gazali