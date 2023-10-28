Kazanırken Kaybetmek: Pirus zaferleri nedir?

Pirus zaferi adı nereden gelir?

🔹 M.Ö. 279-280 yıllarında, Eski Yunan kralı Pyrrhus, en büyük hayallerinden biri olan İtalya'yı fethetmek ister. Bu sebeple, içerisinde fillerinde olduğu 40 bin kişilik güçlü ordusuyla Roma üzerine ani bir sefer düzenler.

🔹 Kral Pyrrhus, ordusuyla "Asculum Muhaberesi" olarak adlandırılan savaş meydanında Roma askerleriyle yoğun bir çarpışmaya girer. Pyrrhus'un ordusu, askerlerin savaş meydanında yaptığı çeşitli hatalar nedeniyle güç kaybeder. Romalılar, fillerin üzerine ateşli oklar atarak fillerin geriye kaçmasını sağlar ve geriye telaşla dönen fiiller nedeniyle Pyrrhus'un ordusu ciddi kayıplar verir.

KUM TUFANININ ARASINDAKİ ŞEHİR:PETRA