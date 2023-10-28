Kazanırken Kaybetmek: Pirus zaferleri nedir?
Eski zamanlarda, tarihi bir komutan olarak hayal edin kendinizi. Büyük bir savaşta zafer kazanıyorsunuz, ancak bedeli o kadar ağır ki, geriye dönüp baktığınızda, bu zaferin getirdiği kayıpların, kazançları gölgede bıraktığını fark ediyorsunuz. İşte, bu "Pirus Zafer"in tam tanımıdır. Meşhur Epir Kralı Pirus, Romalılar ile yaptığı her savaşı kazanmış ama ordusu yok olmuştu.
Giriş Tarihi: 28.10.2023
10:21
Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
10:49
Pirus zaferi adı nereden gelir?
🔹 M.Ö.
279-280 yıllarında, Eski Yunan kralı Pyrrhus, en büyük hayallerinden biri olan İtalya'yı fethetmek ister. Bu sebeple, içerisinde fillerinde olduğu 40 bin kişilik güçlü ordusuyla Roma üzerine ani bir sefer düzenler.
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Kral Pyrrhus, ordusuyla " Asculum Muhaberesi" olarak adlandırılan savaş meydanında Roma askerleriyle yoğun bir çarpışmaya girer. Pyrrhus'un ordusu, askerlerin savaş meydanında yaptığı çeşitli hatalar nedeniyle güç kaybeder. Romalılar, fillerin üzerine ateşli oklar atarak fillerin geriye kaçmasını sağlar ve geriye telaşla dönen fiiller nedeniyle Pyrrhus'un ordusu ciddi kayıplar verir.
KUM TUFANININ ARASINDAKİ ŞEHİR:PETRA
🔹 Savaş devam ederken
Roma ordusu büyük kayıplar verir, ancak sürekli olarak takviye alırken, Pyrrhus'un ordusunun böyle bir lüksü yoktur. Savaş, neredeyse Pyrrhus'un ordusundaki her askerin ölümüne kadar devam eder.
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Pyrrhus savaştan zaferle ayrılmış; ancak ülkesine döndüğünde, başlangıçtaki görkemli ordusundan geriye sadece 5-10 askerle geri gelmiştir.
🔹 Ülkesine döndüğünde durumun vehametinin farkına var Pyrrhus'un, bu durum karşısında, yakın komutanlarına dönüp,
"Tanrım, bir daha böyle zafer verme!" dediği rivayet edilir.
🔹 Savaşı veya herhangi bir mücadeleyi kazanan üzerinde
neredeyse bir yenilgi etkisi yaratacak düzeyde yıkıcı etkisi olan "Pirus Zafer", kaybetmekle neredeyse eşdeğerdir.
🔹 Bu türden zaferler, genellikle gerçek anlamda bir
başarı duygusunu zedeler ve yok etmekle kalmayıp aynı zamanda uzun vadeli ilerlemeye de zarar verebilir.
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Kral Pyrrhus savaştan zaferle çıkmasına rağmen gerçek bir galibiyet duygusunu tadamaz. Zira ordusu yok olmuştur. Bu savaştan sonra kral Pyrrhus hem hayalini kurduğu Roma topraklarında bir hakimiyet kuramamış, ordusunu kaybetmiş ve ülke hazinesine onarılmaz bir yük bindirmiştir.
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, Pirus Zafer ifadesi bir savaştaki zaferin hiçbir anlam ifade etmediği durumlar için o günden bugüne dek insanlar tarafından kullanılagelmiştir.
Pirus (Pyrrhus) kimdir?
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M.Ö. 319 -272 tarihleri arasında Antik Çağ'da yaşamış Epir, Makedonya (Eski Yunan) kralı olarak bilinir. Tarihteki ünü kendi adıyla anılan "Pirus Zafer" teriminden gelmektedir. Asculum Muharebesi'nde Romalıları mağlup etmesine rağmen savaşın kaybedini olur.
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Spartalı Cleonymus, Pirus'tan Sparta'ya saldırmasını ve kendisinin kral olmasına yardımcı olmasını ister. Bu saldırı sırasında oğlu Spartalılar tarafından öldürülen Pirus, saldıraya devam edip şehre girdiği bir sırada askerleriyle beraber tuzağa düşürülmüş ve öldürülmüştür.
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