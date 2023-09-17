Kum Tufanının Arasındaki Antik Şehir: Petra
Petra, Ürdün'ün güneyinde yer alan antik şehirdir. Muhteşem kumtaşı kanyonları ve yapılarıyla ünlüdür. M.Ö. 4. yüzyılda Nebatiler tarafından kurulan bu antik şehir, ticaret yolu üzerinde stratejik bir konumda bulunması nedeniyle zengin bir kültürel mozaiğe sahiptir.
Giriş Tarihi: 17.09.2023
12:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
13:37
◼ Antik kentin kuruluş tarihine dair kesin bir bilgi olmamasına rağmen,
MÖ 400 ile MS 106 yılları arasında Nebatiler'in başkenti olarak hizmet verdiği bilinmektedir. Bu nedenle, antik kentin kuruluşuyla ilgili en önemli kaynak bu döneme aittir.
◼ Petra,
Roma İmparatorluğu tarafından MS 106 yılında işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürdü.
◼ Dönemin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Petra kenti,
Arabistan, Mezopotamya, Mısır ve Doğu Akdeniz bölgelerinde ticaretin merkezi haline gelmiştir.
◼ Hem ticari hem de popülerite açısından
altın dönemini 2000 yıl önce yaşayan Petra'nın tahmin edilen nüfus popülasyonun 20.000-30.000 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir.
◼ Roma'nın hakimiyetine geçen Petra, bu dönemde de önemini sürdürmüş ve antik kentin en ikonik yapılarından biri olan
El-Hazne yapısı inşa edilmiştir.
◼ Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki
El-Hazne, korint düzenli sütun başlıkları, kabartmalar, figürler ve karmaşık şekilli dekoruyla dikkat çeker.
◼ Petra'nın en ünlü yapısı, Arapça'da "
El-Hazne" olarak bilinen, " Hazine" anlamına gelen bir kelimeyle adlandırılmıştır. Bu isim, yerli halkın esasında bir mezarın içinde saklı bir hazine olduğuna inandığı eski zamanlara dayanmaktadır. Ancak günümüzde arkeologlar, bu yapının aslında bir mezar olduğunu ve ustaca inşa edildiğini söylemektedirler. Mezarın ön cephesi 25 metre genişliğinde ve 39 metre yüksekliğindedir ve iki katlı olduğu görülmektedir. Bu yapı, bir usta zanaatkarın elinden çıkmış bir sanat eseri olarak kabul edilmektedir.
◼ "
Gül kırmızı şehir" olarak da adlandırılan antik kent, şehrin birçok yapısının oyulduğu kayaların renginden dolayı bu adla da ünlenmiştir.
◼ Petra antik kentinde tiyatro, ev, tapınak gibi yapılar kireç taşına oyma tekniği kullanılarak yapılmıştır..