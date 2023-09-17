Kum Tufanının Arasındaki Antik Şehir: Petra

◼ Antik kentin kuruluş tarihine dair kesin bir bilgi olmamasına rağmen, MÖ 400 ile MS 106 yılları arasında Nebatiler'in başkenti olarak hizmet verdiği bilinmektedir. Bu nedenle, antik kentin kuruluşuyla ilgili en önemli kaynak bu döneme aittir.

◼ Petra, Roma İmparatorluğu tarafından MS 106 yılında işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürdü.