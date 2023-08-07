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Türkiye'de görülmesi gereken yer altı şehirleri

Türkiye, tarihi mimarisi ve doğal güzellikleriyle sadece yer yüzünde değil, yer altında da eşsiz güzellikleri bulunan kadim bir coğrafyadır. Türkiye'nin yer altı şehirleri, tarihi bir yolculuk sunar ve mimari becerilerin harikulade bir örneğini sergiler. Tarihin derinliklerinde gezinmek ve bu gizemli şehirleri keşfetmek için yer altına inme zamanı. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun başka bir dünyaya açılan yer altının kapılarını sizler için araladık.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 08:41
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Derinkuyu - Nevşehir
Derinkuyu - Nevşehir

💠 Türkiye'de Kapadokya bölgesinde bulunan Derinkuyu bir yer altı şehridir. M.Ö. 8. yüzyılda bronz çağda yapıldığı bilinmektedir. 1963 yılında köylüler tarafından tesadüfen bulunmuştur.

💠 İnsanlar bu yer altı şehrini savunma ve barınma amaçlı genişletmiştir. Yapının geniş bir ağ geçidi, su kuyuları, kiliseler, depolar ve mezar odaları vardı. Tünel sistemleri ve gizli geçitler, düşman saldırılarından korunmada önemli bir rol oynamıştır.

💠 Dünyanın en büyük ve en eski yer altı şehridir. Yaklaşık 20.000 kişiyi barındırabilecek büyüklükte.

💠 Bölgenin jeolojik yapısına uygun bir şekilde 8 kat olarak inşa edilmiştir.

💠 Bölgenin tarihinin Asurlar'a kadar uzandığı düşünülmektedir. Roma zulmünden kaçan ilk Hristiyan topluluklarının da bu bölgede yaşadığı bilinir.

Türkiye'nin antik mirasları: Keşfedilmeyi bekleyen kentler

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Dara Antik Kenti - Mardin
Dara Antik Kenti - Mardin

💠 Mardin ilinde bulunan önemli bir arkeolojik alan ve tarihi şehirdir. M.S. 4. yüzyılda Pers İmparatoru Nushirvan tarafından kurulmuştur.

💠 Kent, Roma döneminde önemli bir askeri üs ve ticaret merkezi olarak hizmet vermiştir. Dara'da yer alan en dikkat çekici özellik, su tünelleri ve sarnıçlardır. O dönemde suyun stratejik önemi nedeniyle, kent su sıkıntısı yaşamamak için bu tünel ve sarnıçları geliştirmiştir.

💠 Doğu Roma İmparatorluğu doğudaki sınırlarını Sasaniler'e karşı savunmak amacıyla bölgeyi askeri bir üs haline getirmiştir.

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Özkonak - İzmir
Özkonak - İzmir

💠 İzmir'de bulunan tarihi bir yer altıdır. M.Ö. 6. yüzyıl civarında Lidyalılar tarafından inşa edilmiştir. Savunma ve barınma amacıyla kullanılmıştır. Bu yer altı şehri, diğer Kapadokya yer altı şehirleri kadar büyük değildir. Tünel sistemleri, yaşam alanları, depolar ve kiliseleri içermektedir. Kapadokya'nın en az bilinen yer altı yapılarındandır.

💠 Yer altı yapısının bulunduğu alanın tümü henüz temizlenmemiştir. Temizlenen alanlardan anlaşılan kadarıyla yer altı odaları tünellerle birbirine bağlanmıştır.

Konya'da tesadüfen keşfedilen antik yer altı şehri heyecanlandırdı

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Ani - Kars
Ani - Kars

💠 Kars'ta bulunan antik bir şehirdir. Türkiye'nin en önemli arkeolojik alanlarından biridir. MS 5. yüzyılda kurulduğu bilinen bu şehir, Ortaçağ'da önemli bir ticaret merkezi olmuştur. İpek Yolu üzerinde yer alır.

💠 Kentte, kiliseler, camiler, saraylar ve surlar gibi çeşitli yapılar bulunmaktadır. Ani, 2016 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır. Türkiye'nin geçmişine ve Ortaçağ'ın izlerine rastlamanın mümkün olduğu bir merkezdir.

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Ağırnas yer altı şehri - Kayseri
Ağırnas yer altı şehri - Kayseri

💠 Kayseri ilinde yer alan Ağırnas yer altı şehri bir antik yapıdır. Yapının tam tarihi bilinmemekle birlikte, Bizans ve Roma dönemlerine kadar uzandığı düşünülmektedir.

💠 Tünel sistemi, kiliseler, depolar ve su kuyuları bu yer altı şehrinin temel yapılarıdır.

Kapadokya'nın incisi: Ihlara Vadisi

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