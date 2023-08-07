Türkiye'de görülmesi gereken yer altı şehirleri

💠 Türkiye'de Kapadokya bölgesinde bulunan Derinkuyu bir yer altı şehridir. M.Ö. 8. yüzyılda bronz çağda yapıldığı bilinmektedir. 1963 yılında köylüler tarafından tesadüfen bulunmuştur.

💠 İnsanlar bu yer altı şehrini savunma ve barınma amaçlı genişletmiştir. Yapının geniş bir ağ geçidi, su kuyuları, kiliseler, depolar ve mezar odaları vardı. Tünel sistemleri ve gizli geçitler, düşman saldırılarından korunmada önemli bir rol oynamıştır.

💠 Dünyanın en büyük ve en eski yer altı şehridir. Yaklaşık 20.000 kişiyi barındırabilecek büyüklükte.

💠 Bölgenin jeolojik yapısına uygun bir şekilde 8 kat olarak inşa edilmiştir.

💠 Bölgenin tarihinin Asurlar'a kadar uzandığı düşünülmektedir. Roma zulmünden kaçan ilk Hristiyan topluluklarının da bu bölgede yaşadığı bilinir.