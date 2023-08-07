Türkiye'de görülmesi gereken yer altı şehirleri
Türkiye, tarihi mimarisi ve doğal güzellikleriyle sadece yer yüzünde değil, yer altında da eşsiz güzellikleri bulunan kadim bir coğrafyadır. Türkiye'nin yer altı şehirleri, tarihi bir yolculuk sunar ve mimari becerilerin harikulade bir örneğini sergiler. Tarihin derinliklerinde gezinmek ve bu gizemli şehirleri keşfetmek için yer altına inme zamanı. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun başka bir dünyaya açılan yer altının kapılarını sizler için araladık.
Giriş Tarihi: 07.08.2023
12:01
Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
08:41
💠 Türkiye'de Kapadokya bölgesinde bulunan
Derinkuyu bir yer altı şehridir. M.Ö. 8. yüzyılda bronz çağda yapıldığı bilinmektedir. 1963 yılında köylüler tarafından tesadüfen bulunmuştur.
💠 İnsanlar bu yer altı şehrini savunma ve barınma amaçlı genişletmiştir. Yapının geniş bir ağ geçidi, su kuyuları, kiliseler, depolar ve mezar odaları vardı. Tünel sistemleri ve gizli geçitler,
düşman saldırılarından korunmada önemli bir rol oynamıştır.
💠 Dünyanın
en büyük ve en eski yer altı şehridir. Yaklaşık 20.000 kişiyi barındırabilecek büyüklükte.
💠 Bölgenin jeolojik yapısına uygun bir şekilde
8 kat olarak inşa edilmiştir.
💠 Bölgenin tarihinin
Asurlar'a kadar uzandığı düşünülmektedir. Roma zulmünden kaçan ilk Hristiyan topluluklarının da bu bölgede yaşadığı bilinir.
Türkiye'nin antik mirasları: Keşfedilmeyi bekleyen kentler
Dara Antik Kenti - Mardin
💠 Mardin ilinde bulunan önemli bir arkeolojik alan ve tarihi şehirdir. M.S. 4. yüzyılda
Pers İmparatoru Nushirvan tarafından kurulmuştur.
💠 Kent, Roma döneminde önemli bir
askeri üs ve ticaret merkezi olarak hizmet vermiştir. Dara'da yer alan en dikkat çekici özellik, su tünelleri ve sarnıçlardır. O dönemde suyun stratejik önemi nedeniyle, kent su sıkıntısı yaşamamak için bu tünel ve sarnıçları geliştirmiştir.
💠 Doğu Roma İmparatorluğu doğudaki sınırlarını
Sasaniler'e karşı savunmak amacıyla bölgeyi askeri bir üs haline getirmiştir.
💠 İzmir'de bulunan tarihi bir yer altıdır.
M.Ö. 6. yüzyıl civarında Lidyalılar tarafından inşa edilmiştir. Savunma ve barınma amacıyla kullanılmıştır. Bu yer altı şehri, diğer Kapadokya yer altı şehirleri kadar büyük değildir. Tünel sistemleri, yaşam alanları, depolar ve kiliseleri içermektedir. Kapadokya'nın en az bilinen yer altı yapılarındandır.
💠 Yer altı yapısının bulunduğu alanın tümü henüz temizlenmemiştir. Temizlenen alanlardan anlaşılan kadarıyla yer altı odaları
tünellerle birbirine bağlanmıştır.
Konya'da tesadüfen keşfedilen antik yer altı şehri heyecanlandırdı
💠 Kars'ta bulunan antik bir şehirdir. Türkiye'nin
en önemli arkeolojik alanlarından biridir. MS 5. yüzyılda kurulduğu bilinen bu şehir, Ortaçağ'da önemli bir ticaret merkezi olmuştur. İpek Yolu üzerinde yer alır.
💠 Kentte,
kiliseler, camiler, saraylar ve surlar gibi çeşitli yapılar bulunmaktadır. Ani, 2016 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır. Türkiye'nin geçmişine ve Ortaçağ'ın izlerine rastlamanın mümkün olduğu bir merkezdir.
Ağırnas yer altı şehri - Kayseri
💠 Kayseri ilinde yer alan
Ağırnas yer altı şehri bir antik yapıdır. Yapının tam tarihi bilinmemekle birlikte, Bizans ve Roma dönemlerine kadar uzandığı düşünülmektedir.
💠 Tünel sistemi, kiliseler,
depolar ve su kuyuları bu yer altı şehrinin temel yapılarıdır.
Kapadokya'nın incisi: Ihlara Vadisi