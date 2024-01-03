Tarihin en korkunç şirketi: East India Company
Sömürgecilik tarihinin her döneminde baş aktörlerden biri olan İngilizlerin, kirli ve kanlı ellerle 250 yılı aşkın bir süre boyunca Hindistan'ı sömürmesini sağlayan ve sömürgecilik anlayışında bir sembol olan "East India Company"nin karanlık geçmişini sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 03.01.2024
09:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:26
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East India Company, tarihi boyunca pek çok dikkat çekici özelliğe sahip olan bir kuruluştur. Hollanda'dan Fransa'ya kadar birçok sömürgeci devletin Doğu ticaretinden pay almak için kurulan farklı versiyonları bulunuyordu, ancak İngiltere kökenli olanı en fazla faaliyet gösteren ve sömürgecilikte öne çıkan olanıydı.
🔴 Bu şirketin tarihi, İngiliz sömürgeciliğinin temelini oluşturan bir korku öyküsü gibidir adeta. Emperyalizmin ne kadar ileri gidebileceğini, bu şirketin eylemlerinde, liderlerinin hırslarında ve düşüncelerinde açıkça görebilir.
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Devletlerden daha güçlü bir hale geldi
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31 Aralık 1600'da tarafından kurulan şirket, John Watts olarak bilinir. Birçok Avrupa ülkesinin benzer şekilde, özellikle doğu Hindistan'da aynı isimli şirketleri olsa da, British East India Company en etkili ve en korkutucu olanı bu şirketti.
🔴 East India Company, zamanla, bugünkü bilinen şirketlerle karşılaştırılamayacak kadar büyüdü ve zamanla kendisini bağlı olduğu devletten bile üst bir konuma getirdi.
İngiltere Doğu ticaretinden pay almak istiyor
🔴 İngiltere, 17. yüzyılda ticaretin merkezinin Osmanlı kontrolündeki
Akdeniz'den Atlantik ve Hint Okyanusları'na kaymasıyla güç kazanmaya başladı. I. Elizabeth güçlü ve otoriter bir hükümdardı ve ülkeyi doğrudan yönetiyordu. Bu dönemde İngiltere, sömürgecilik hareketlerini başlatarak genişlemeye başladı.
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Ümit Burnu'nun keşfi öncesinde Portekiz ve İspanyol tüccarlar, Hindistan ticaretini kontrol ediyordu. Bu ticaret tekeline son vermek isteyen Elizabeth, Hindistan'daki Babür İmparatorluğu'nun hükümdarı Ekber'e bir mektup yazarak İngiltere-Hindistan ticaretine yol açma niyetini belirtti. Bu mektup, East India Company'nin ilk üyeleri olarak kabul edilen tüccarları yola çıkardı.
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🔴 Doğu ticaretindeki Hollanda-Portekiz-İspana tekelini kırmak amacıyla İngilizler
"Anglo-Spanish War" (1585-1604) adlı İngiltere-İspanya savaşını başlattılar. Her iki taraf da kesin bir galibiyet elde edemese de ancak bu savaşın neticesinde İngiliz gemileri için artık Doğu ticaret yolunun açıldığı söylenebilir.
🔴 Şartlar olgunlaştığında, İngiltere'deki bir grup tüccar 1600 yılında, Doğu ticaretinden pay almak isteyen hükümeti ikna etti ve o dönem için önemli bir miktar olan
30,000 sterlinlik bir hibe aldılar. Böylece East India Company şirketi, "Doğu Hindistan ile Ticaret Yapma Yetkisi Olan Londra Tüccar Şirketi ve Valisi" unvanını da alan ilk şirket oldu.
🔴 Avrupalı devletlerin Hindistan'a odaklanmasının nedeni başta
baharat ve diğer ham maddelere olan ihtiyaçları ve tarım alanlarının zenginliğiydi. Bu dönemde Hindistan'da Babür İmparatorluğu güçlü bir konumdaydı.
🔴 Bu dönemde
(1662), Portekiz prensesi Catherine, İngiliz kralı II. Charles ile evlenerek neredeyse tüm Portekiz üslerinin 'nin kontrolüne geçmesine yol açtı. Bu müttefiklikle, Hindistan'da en büyük rakip artık East India Company Hollandalılar oldu ve bu durum çatışmaya dönüştü. Çıkarları çatışan bu iki devlet arasında yüz yıldan fazla süren Hollanda-İngiltere savaşları başladı. Bu savaşların sonunda İngilizler, Hint ticaretinin kontrolünü ele geçirdiler.
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