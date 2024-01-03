Tarihin en korkunç şirketi: East India Company

🔴 East India Company, tarihi boyunca pek çok dikkat çekici özelliğe sahip olan bir kuruluştur. Hollanda'dan Fransa'ya kadar birçok sömürgeci devletin Doğu ticaretinden pay almak için kurulan farklı versiyonları bulunuyordu, ancak İngiltere kökenli olanı en fazla faaliyet gösteren ve sömürgecilikte öne çıkan olanıydı.

🔴 Bu şirketin tarihi, İngiliz sömürgeciliğinin temelini oluşturan bir korku öyküsü gibidir adeta. Emperyalizmin ne kadar ileri gidebileceğini, bu şirketin eylemlerinde, liderlerinin hırslarında ve düşüncelerinde açıkça görebilir.