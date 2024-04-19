Attila'nın Avrupa'ya yayılan hükümdarlık süreci

◼ Balamir'in ölümünden sonra 378 yılında Alypbi, Hunların lideri olur. Hunlar, Alypbi önderliğinde hiç zaman kaybetmeden ilerlemeye devam eder ve Trakya'ya kadar ulaşırlar.

◼ Hunlar öylesine büyük bir hızla ilerlemektedir ki Roma İmparatorluğu sınırlarına kadar ulaşırlar. Ancak Roma İmparatorluğu tarafından herhangi bir direnişle karşılaşmazlar. Bunun üzerine Hunların baskısı altındaki diğer barbar kavimler, Roma İmparatorluğu'nu zorlamaya başlar.