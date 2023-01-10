Eski Türklerde Terken unvanı

TERKEN KAVRAMI

🔸 Terken, Türk hakanlarına, eşlerine ve kızlarına verilen bir unvandı. Bu sıfat zamanla sadece hükümdarın eşleri ve kızları için kullanıldı.

↪ "Hatun" kelimesi ile birlikte kullanımı yaygın olan bu unvan, Arapça kaynaklarda "türkan hatun" şeklinde ifade edilse de doğru okunuşu "terken" şeklindedir.