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Abdülkadir Geylani el-Fethu'r Rabbani ve'l Feyzü'l Rahmani

Yayınlanma Tarihi: Mart 13, 2025 10:05 Güncelleme Tarihi: Mart 13, 2025 10:13

Düşünceleri, sohbetleri ile kendisinden sonra gelen kuşaklarda büyük bir etki oluşturan 11. yüzyılın meşhur alimi Abdülkadir Geylani, kaleme aldığı eserleri ile günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Geylani'nin en bilinen eserlerinden olan el-Fethu'r Rabbani ve'l Feyzü'l Rahmani, ahlak konusunu tema edinir. Asırlardır gönül dünyamıza hitap eden eser, daha önceki yüzyıllarda ders halklarında okunur ve üzerine konuşulurdu. İşte, Abdülkadir Geylani'nin el-Fethu'r Rabbani ve'l Feyzü'l Rahmani kitabından bizlere öğütler...

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Dünya için çabalarken gecenin karanlığında eline ne geçtiğini bilmeden odun toplayan bir kimse gibi olma.

Abdülkadir Geylani

İBN HAZM EL-ENDELÜSİ'DEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE CÜMLELER

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Kalbin ameli olmadan dilin anması, seni Allah'a bir adım bile yaklaştırmaz.

Abdülkadir Geylani

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

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Unutma ki kaygıların, zihnini meşgul eden şeylerdir.

Abdülkadir Geylani

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

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Riyakâr kimsenin elbisesi temiz, kalbi kirlidir.

Abdülkadir Geylani

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

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Yapmış olduğun amellerden hiçbirini beğenme.

Abdülkadir Geylani

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

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