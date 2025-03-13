Abdülkadir Geylani el-Fethu'r Rabbani ve'l Feyzü'l Rahmani
Yayınlanma Tarihi: Mart 13, 2025 10:05 Güncelleme Tarihi: Mart 13, 2025 10:13
Düşünceleri, sohbetleri ile kendisinden sonra gelen kuşaklarda büyük bir etki oluşturan 11. yüzyılın meşhur alimi Abdülkadir Geylani, kaleme aldığı eserleri ile günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Geylani'nin en bilinen eserlerinden olan el-Fethu'r Rabbani ve'l Feyzü'l Rahmani, ahlak konusunu tema edinir. Asırlardır gönül dünyamıza hitap eden eser, daha önceki yüzyıllarda ders halklarında okunur ve üzerine konuşulurdu. İşte, Abdülkadir Geylani'nin el-Fethu'r Rabbani ve'l Feyzü'l Rahmani kitabından bizlere öğütler...
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Dünya için çabalarken gecenin karanlığında eline ne geçtiğini bilmeden odun toplayan bir kimse gibi olma.
Abdülkadir Geylani
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Kalbin ameli olmadan dilin anması, seni Allah'a bir adım bile yaklaştırmaz.
Abdülkadir Geylani
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Unutma ki kaygıların, zihnini meşgul eden şeylerdir.
Abdülkadir Geylani
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Riyakâr kimsenin elbisesi temiz, kalbi kirlidir.
Abdülkadir Geylani
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Yapmış olduğun amellerden hiçbirini beğenme.
Abdülkadir Geylani