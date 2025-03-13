Abdülkadir Geylani el-Fethu'r Rabbani ve'l Feyzü'l Rahmani

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Dünya için çabalarken gecenin karanlığında eline ne geçtiğini bilmeden odun toplayan bir kimse gibi olma.

Abdülkadir Geylani

İBN HAZM EL-ENDELÜSİ'DEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE CÜMLELER