İmam Maturidi'nin hikmetli sözleri
Yayınlanma Tarihi: Mart 14, 2025 09:52 Güncelleme Tarihi: Mart 14, 2025 09:57
Semerkant şehrinin yetiştirdiği en büyük alimlerden birisi olan Ebu Mansur el-Maturidi, tefsir ve fıkıh alanlarındaki yetkinliği sebebiyle "İmam Maturidi" olarak anıldı. Kelam, tefsir, fıkıh ve mezhepler tarihi ile alakalı çalışmaları ile tanınan İmam Maturidi, zararlı fikir akımlarının karşısında durmuş ve onun bu duruşu sonraki yıllarda takipçileri tarafından izlendi. Maturidiyye olarak bilinen itikadi mezhebin kurucu ismi olan İmam Maturidi'nin öğütlerini araştırdık.
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Kulluk ve taatte gayretli ol ama ibadetlerine de güvenme.
Ebu Mansur el-Maturidi
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Seni kendine layık görmeyeni sen de kendine layık görme.
Ebu Mansur el-Maturidi
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Kader söyledikleriniz ile müvekkeldir. O yüzden söylediğiniz kelimeleri güzel seçin ve dikkat edin" Bugün kullandığımız kelimeler yarın kaderimiz olabilir.
Ebu Mansur el-Maturidi
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İyilikle anılmayı yaşamaktan daha değerli bil.
Ebu Mansur el-Maturidi
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Hikmetin peşinden git, çünkü Allah'ın her fiili bir hikmet üzeredir.
Ebu Mansur el-Maturidi