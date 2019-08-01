Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Girit

Girit, geçmişi tarih öncesi devirlere kadar uzanan bir adadır. Stratejik konumuyla günümüzde oldukça önemli olan bölge, bir zamanlar Osmanlı toprağıydı ve o dönemde de oldukça popülerdi. Fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmış, dönemin sultanları dünyanın farklı yerlerine ait fotoğrafları arşivlemeye başlamıştı. Peki, yaz aylarının da gelmesiyle Türkiye'ye oldukça yakın olan ve ziyaret için sıklıkla tercih edilen bir ada olan Girit'in Osmanlı arşivlerinde nasıl göründüğünü biliyor musunuz?