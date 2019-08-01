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Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Girit

Girit, geçmişi tarih öncesi devirlere kadar uzanan bir adadır. Stratejik konumuyla günümüzde oldukça önemli olan bölge, bir zamanlar Osmanlı toprağıydı ve o dönemde de oldukça popülerdi. Fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmış, dönemin sultanları dünyanın farklı yerlerine ait fotoğrafları arşivlemeye başlamıştı. Peki, yaz aylarının da gelmesiyle Türkiye'ye oldukça yakın olan ve ziyaret için sıklıkla tercih edilen bir ada olan Girit'in Osmanlı arşivlerinde nasıl göründüğünü biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 01.08.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 16:07
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🔸 1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: Fotoğraf. Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

Az bilinen tarihi İstanbul fotoğrafları

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🔸 Osmanlı Devleti, 19'uncu yüzyılda modernleşme hareketlerine hız vermiş, batıdaki gelişmeleri yakından takip etmişti.

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🔸 Bu gelişmelerden biri de fotoğrafın keşfiydi. Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı.

Yıldız arşivlerinden fotoğraflarla dünya sarayları

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🔸 Osmanlı sultanları da, fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı.

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🔸 Çok yönlü yetiştirilen Sultan II. Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise fotoğrafçılıktı.

Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Balkanlar

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