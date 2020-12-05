Yıldız arşivlerinden fotoğraflarla dünya sarayları

Fotoğraf, keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı topraklarına ulaşmış; padişahların özel ilgisi ve desteği ile fotoğrafçılık, bu coğrafyada kısa sürede yaygınlaşmıştı. Fotoğrafa olan merakıyla bilinen, bu alanda gelişmeleri destekleyen ve kendisi de fotoğraf çeken Sultan II. Abdülhamid, 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturmuştu. Yıldız arşivlerinde bulunan bir asırlık fotoğrafların bir kısmı Abdülhamid'in emri ile çekilmiş, bir kısmı cihan sultanına hediye olarak gelmişti. Sultan Abdülhamid'in arşivlerinden dünya saraylarının fotoğraflarını derledik.