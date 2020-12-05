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Yıldız arşivlerinden fotoğraflarla dünya sarayları

Fotoğraf, keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı topraklarına ulaşmış; padişahların özel ilgisi ve desteği ile fotoğrafçılık, bu coğrafyada kısa sürede yaygınlaşmıştı. Fotoğrafa olan merakıyla bilinen, bu alanda gelişmeleri destekleyen ve kendisi de fotoğraf çeken Sultan II. Abdülhamid, 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturmuştu. Yıldız arşivlerinde bulunan bir asırlık fotoğrafların bir kısmı Abdülhamid'in emri ile çekilmiş, bir kısmı cihan sultanına hediye olarak gelmişti. Sultan Abdülhamid'in arşivlerinden dünya saraylarının fotoğraflarını derledik.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 18:01
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1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: Fotoğraf. Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

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Fransa - Fontainebleau Sarayı, Marie Antoinette'in yatağı

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Osmanlı Devleti, 19'uncu yüzyılda modernleşme hareketlerine hız vermiş, batıdaki gelişmeleri yakından takip etmişti.

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Fransa - Fontainebleau Sarayı, Marie Antoinette'in odası

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Bu gelişmelerden biri de fotoğrafın keşfiydi. Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı.

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İspanya - Endülüs, İşbiliye şehrindeki Elkasr Sarayı avlusu

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Osmanlı Sultanları da, fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı.

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Fransa - Fontainebleau Sarayı, taht odası

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Çok yönlü yetiştirilen Sultan II. Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise fotoğrafçılıktı.

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İran - Tahran, Şah Sarayı'nda kış sarayı

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