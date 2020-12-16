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Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Balkanlar

Fotoğraf, keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında yaygınlaşmaya başlamış; fotoğrafa olan merakıyla bilinen, bu alanda gelişmeleri destekleyen ve kendisi de fotoğraf çeken Sultan II. Abdülhamid, pek çok fotoğrafçıyı himayesi altına almıştı. "Saray fotoğrafçısı" unvanı verilen Abdullah Biraderler, Vasilaki Kargopulo ve Pascal Sebah gibi fotoğrafçılar, Osmanlı topraklarının fotoğraflarını çekmekle görevlendirilmişlerdi. Sultan Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Balkanlar...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 19:35
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1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: Fotoğraf. Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

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Selanik Rıhtımı

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Osmanlı Devleti, 19'uncu yüzyılda modernleşme hareketlerine hız vermiş, batıdaki gelişmeleri yakından takip etmişti.

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Bulgaristan - Devebağırdan Karakol-ı Hümayunu ve asakir-i şahane nöbetçisi

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Bu gelişmelerden biri de fotoğrafın keşfiydi. Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı.

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Bulgaristan - Devebağırdan Karakol-ı Hümayunu ve asakir-i şahane nöbetçisi

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Osmanlı Sultanları da, fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı. Çok yönlü yetiştirilen Sultan II. Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise fotoğrafçılıktı.

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Selanik'ten Manastır'a giden tren

Yıldız arşivlerinden fotoğraflarla dünya sarayları

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Her şeyden haberdar olmak isteyen Sultan Abdülhamid, bir kısmını ordu bünyesindeki subaylar arasından yetiştirdiği fotoğrafçıları aracılığıyla, hem Osmanlı İmparatorluğu'nda, hem de dünyanın farklı coğrafyalarında olup bitenleri izlemişti.

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Pirlepe civarında bir manastır

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