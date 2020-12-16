Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Balkanlar

Fotoğraf, keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında yaygınlaşmaya başlamış; fotoğrafa olan merakıyla bilinen, bu alanda gelişmeleri destekleyen ve kendisi de fotoğraf çeken Sultan II. Abdülhamid, pek çok fotoğrafçıyı himayesi altına almıştı. "Saray fotoğrafçısı" unvanı verilen Abdullah Biraderler, Vasilaki Kargopulo ve Pascal Sebah gibi fotoğrafçılar, Osmanlı topraklarının fotoğraflarını çekmekle görevlendirilmişlerdi. Sultan Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Balkanlar...