İstanbul’un 10 Camisi

4 /10 Kılıç Ali Paşa Camii













Kılıç Ali Paşa Camii

▪ Osmanlı tarihinin en büyük denizcilerinden biri olarak kabul edilen İtalyan asıllı Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından yılında Mimar Sinan'a yaptırılan Kılıç Ali Paşa Camii, mimari açıdan Ayasofya'nın küçük boyutta bir revizyonu olarak kabul edildi.

▪ 2015 yılında restorasyonu tamamlanan Kılıç Ali Paşa Camii haziresinde pek çok Osmanlı denizcisinin mezarı da bulunmakta.