İstanbul'un 10 Camisi
1453 yılında Hz. Peygamberin (SAV) övgüsüne mazhar olarak fethedilen İstanbul asırlar içinde İslam'ın en güzel temsil ve nişanelerinin bulunduğu bir başkent haline geldi. Her köşesinde abidevi bir cami barındıran şehir, asırlar geçtikçe harika bir silüet kazanmıştı. Hepsi birbirinden güzel olmak kaydıyla İstanbul'un medeniyetimizi besleyen en güzel 10 camisini araştırdık.
Ayasofya-i Kebir Camii
▪ Kutsal Bilgelik anlamına gelen Ayasofya 537 yılında inşa edilmişti. 1453 yılında İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen mabed günümüzde İstanbul'un gethinin sembolü olarak bilinmekte.
▪ 1935 - 2020 arası müze işlevi gören ibadethane esasında üç kere inşa eidlmişti. I. Ayasofya 361 - 404, II. Ayasofya 415 - 532 yılalrı arasında ayakta kalmıştı. Günümüzde ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdikleri Ayasofya cami pşarakl hizmet vermekte.
▪ Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 1550 yılında inşasına başlanan Süleymaniye Camii, bugün dahi az bilinen mimari inceliklere sahip. "Pîr-i Mimârân Sinan" olarak anılan Mimar Sinan'ın yaptığı bu eşsiz güzellikteki bu cami, külliyesi ile birlikte 1556 yılında tamamlandı ve ibadete açıldı.
▪ Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş devrinde inşa edilen Süleymaniye, döneminin ihtişamını mimarisiyle günümüze yansıttığı gibi bir medeniyetin izini sürmek isteyenleri ağırlamakta.
▪ Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın yaptırdığı cami ilk inşa edildiğinde basamakları Boğazın sularını kucaklıyordu. Boğazdan geçenlerini içine almak istercesine konumlandırılan cami asırlara meydan okurcasına dimdik ayakta durmaya devam etmekte.
▪ Mihrimah Sultan biri Üsküdar'da biri de Edirnekapı'da olmak üzere şehrin iki yakasına kendi adına cami ve külliye hediye ettirir. Mimar Sinan'ın matematik zekâsını kullanarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hesaplama ve estetik anlayışıyla, tabiatı sanatla birleştirip minarelerinin ardından güneşin ve ayın doğuşun ve batışının izlenebileceği iki cami planlar ve inşa etmişti.
Kılıç Ali Paşa Camii
▪ Osmanlı tarihinin en büyük denizcilerinden biri olarak kabul edilen İtalyan asıllı Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından yılında Mimar Sinan'a yaptırılan Kılıç Ali Paşa Camii, mimari açıdan Ayasofya'nın küçük boyutta bir revizyonu olarak kabul edildi.
▪ 2015 yılında restorasyonu tamamlanan Kılıç Ali Paşa Camii haziresinde pek çok Osmanlı denizcisinin mezarı da bulunmakta.
Cihangir Camii
▪ Cihangir yokuşuna inşa edilen Cihangir Camii, ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından genç yaşta vefat eden evladı Şehzade Cihangir için Mimar Sinan'a 1559'da yaptırılmıştı.
▪ Sonrasında ise cami deprem ve yangınlarda defalarca yıkıldı ve yapıldı. Son olarak 1889 yılında Sultan II. Abdülhamid Han yapıyı yenilemişti.