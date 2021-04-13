Teravih kaç rekat kılınır? Evde teravih namazının kılınışı...

📌On bir ayın sultanı Ramazan, müminler için rahmet ve mağfiret mevsimidir. Hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır aynı zamanda. Yüce Allah, Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurur. "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır."

📌 Cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı bu mübarek ayı, oruçla geçirenlerin bütün günahlarının bağışlanacağı müjdelenir. Peygamber Efendimiz Ramazan için şöyle buyurur: "Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur." (Ibn Huzeyme, Sahih, III., 191-192)

📌Bu aya mahsus ibadetlerden biri, teravih namazıdır. Peygamber Efendimiz (sav) inanarak ve sevabını yalnızca yüce Allah'tan bekleyerek kılan kimsenin günahlardan kurtulacağını buyurmuştur.

➡ Resulullah (sav), ilk vahiyden itibaren her geceyi namaz kılarak geçirirdi. Medine'ye hicretin ikinci yılında orucun farz kılınmasının ardından Ramazan gecelerinde kıldığı namazları neredeyse gece boyu sürecek kadar uzun tutardı. Abdurrahman bin Avf'ın anlattığına göre Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: "Şüphesiz izzet ve celal sahibi Allah, Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de o ayda gece namazını (teravihi) sünnet kıldım. Kim ihlasla o ayın orucunu tutar ve gecesinde ibadeti (teravihi) eda ederse günahlardan kurtulur, tıpkı annesinin onu doğurduğu gün gibi (günahsız/tertemiz) olur." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/191, (1660); Nesai, Sünen, Sıyam, 40, 2208)

Ramazan mukabelesi