Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri de mukabeledir. Mukabele, bir başkasının sesli olarak okuduğu Kur’an-ı Kerim’i takip etmek ve bu sayede mukaddes kitabımızı hatim etmektir. Ramazan-ı Şerif boyunca her gün Kur’an-ı Kerim’den bir cüzün takip edilmesi ile 30 günde tamamlanan mukabele, Peygamber Efendimizin de her yıl Cebrail aleyhisselam ile gerçekleştirdikleri bir uygulamaydı ve bu dini gelenek günümüze kadar ulaştı. Fikriyat.com olarak her gün bir cüzle Kur'an-ı Kerim'in hatmini siz değerli okurlarımızla birlikte tamamlamak istiyoruz. Bu minvalde Fikriyat'taki farklı seslerden mukabele okuyup, meallerini dinleyebilir; tefsirine Kur'an-ı Kerim uygulamasından ulaşabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim hatmi şerifine Ramazan mukabelesi 1. cüz ile bismillah diyelim.

📌 RAMAZAN MUKABELESİ NEDİR?

Ramazan-ı Şerif'te gerçekleştirilen ibadetlerden biri de mukabeledir. Mukabele, bir başkasının Kur'an-ı Kerim'i okuyuşunu takip etmek yoluyla hatim etmeye denir.

Ramazan mukabelesi, geleneksel anlamda insanların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bir uygulama olsa da bu yıl özellikle pandemi nedeniyle toplu ortamlarda bulunamayışımız nedeniyle farklı yöntemlere başvurmamız gerekiyor.

Dolayısıyla Ramazan mukabelesi yapmak isteyenlerin televizyon kanallarında belirli saatlerde yayınlanan mukabele programları takip edileceği gibi internet siteleri ve online uygulamaların mukabele programlarına da başvuruluyor.

RAMAZAN MUKABELESİ 1. GÜN

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasından cüzlerin Arapça okumalarına ulaşabilir ve mukabele için podcastlerden faydalanabilirsiniz.

📌 1. CÜZÜ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyup takip etmek kadar önemli görülen bir başka husus ise okunan ayet-i kerimelerin mealine ve tefsirine vakıf olmaktır.

Bu noktada her gün okunan bir cüzün mealini ve ayetlerin asıl manasını kavrayabilmek için tefsirini okumamız tavsiye edilir.

📌 1. CÜZÜN MEALİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

📌 MUKABELE NASIL OKUNUR?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele şu şekilde okunmalıdır:

🔸 Okumaya başlamadan önce ağız misvakla temizlenmeli.

🔸 Mescit veya bir başka temiz yerde okunmalı.

🔸 Kıbleye yönelmeli.

🔸 Allah Teâla'nın Nahl suresinin 98'inci ayetinde buyurduğu üzere "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" sözünden hareketle Kur'an okumaya başlarken euzü besmele çekilmelidir.

🔸 Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekilmelidir.

🔸 Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmelidir.

🔸 Sesi güzelleştirmek ve Kur'an-ı Kerim'i tane tane okumak gerekir. Aceleci davranmamak ve med kaidelerine uymak gerekir.

📌 KUR'AN-I KERİM MEALLİ HATİM DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kur'an-ı Kerim'i dinlemek, aynı zamanda Kur'an'ın da emridir. Cenâb-ı Hak, Araf suresinin 204'üncü ayetinde "Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, merhamet olunasınız" buyurur.

📌 MUKABELE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Peygamber Efendimize (sav) 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan Kur'an'ın indiriliş süreci, 632 yılına kadar, yaklaşık 23 yıl devam etti.

Peygamberimizle (sav) Cebrail, her yıl Ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini, karşılıklı olarak okudular. Önce Cebrail okur Peygamberimiz (sav) dinlerdi. Daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerdi.

Bu durum Peygamberimizin (sav) vefat ettiği yıl 632 de iki kez tekrarlandı. Böylece Kur'an ayetlerinin unutulmasının önüne geçildi. Peygamberimizin (sav) bu davranışını kendilerine örnek alan Müslümanlar, bunu dini bir gelenek olarak günümüze kadar sürdürmüşlerdi.

📌 PEYGAMBERİMİZ KUR'AN'I BAŞKASINDAN DİNLEMEYİ SEVERDİ

Peygamber Efendimiz (sav), Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severdi. Başkasından dinlerken mübarek gözyaşlarını tutamazdı.

Bir hadiste, Allah'ın evlerinden birinde O'nun kitabını okuyan ve müzakere eden cemaati rahmetin kaplayacağı, onları meleklerin kuşatacağı ve Allah Teâlâ'nın o mecliste yer alanları kendi nezdinde bulunanlara bildireceği kaydedilir.

Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî

İbn-i Mes'ud (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav) bana hitaben: "Bana Kur'ân oku!" buyurdu. Ben "Ya Resûlallah! Kur'ân sana indirildiği halde, sana Kur'ân'ı ben mi okuyacağım?" dedim. Allah Resulü (sav) "Ben Kur'an'ı kendimden başka birisinden dinlemeyi hakikaten severim" buyurdu. Bunun üzerine, Resul-i Ekrem'e (sav) Nisâ suresinden okumaya başladım.

Nihayet "Her ümmetten birer şâhit getirdiğimiz ve ey Muhammed, onların üzerlerine de seni şâhit olarak getirdiğimiz zaman onların hâli nice olur?" ayetine geldiğimde, Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav) "Şimdilik yeter!" buyurdu. Dönüp baktığımda, bir de ne göreyim, Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) iki gözünden yaşlar akıyordu.

RAMAZAN'DA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

🔸 Oruç tutmak

🔸 Geceleri Peygamber Efendimizin (sav) sünneti olan teravih namazını kılmak

🔸 Kur'an okumak

🔸 Namazları cemaatle kılmak

🔸 Sahur yapmak

🔸 İftar ettirmek

🔸 Kadir Gecesini aramak

🔸 Sabretmek

🔸 İhsan ve ikramda bulunmak

🔸 Tövbe etmek

🔸 Cenneti istemek

🔸 Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

🔸 Açları doyurmak