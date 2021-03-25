Hz. Musa’nın mucizeleri nelerdir? Hz. Musa’nın hayatı ve risaleti…

📌 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın dünyaya geldiği ortam, Firavun'un sarayına alınışı, bir Kıpti'yi öldürmesi sebebiyle Medyen'e gidişi, peygamber olarak seçilişi, İsrâiloğullarını kurtarmak için Firavun'a gönderilişi ve onunla mücadelesi, mucizeleri, İsrâiloğullarını Mısır'dan çıkarışı, Allah-ü Teala ile görüşmesi, Sînâ'da ilâhî emirleri alışı, çöldeki olaylar ve İsrâiloğullarına rehberlik edişi oldukça ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

📕 Hz. Adem kıssası

➡ Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Tevrat'ta da Hz. Musa'dan oldukça sıklıkla bahsedilmektedir. Birbirinden farklı pasajlarda Tevrat, Hz. Musa'yı peygamberlerin en büyüğü ve en faziletlisi olarak takdim eder.