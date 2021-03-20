Hz. Süleyman'a verilen mucizeler nelerdir? Hz. Süleyman kıssası ve hayatı...

📌Neml suresinin 16. ayet-i kerimesinde, Hz. Süleyman'ın babası Hz. Davud'a varis olduğu bildirilir. B ununla ilim, hikmet, peygamberlik ve hükümdarlık konularında mirasçı olduğu anlaşılmalıdır.

➡ 9. yüzyılın önemli müfessirlerinden Sa'lebi, Hz. Süleyman'ın on iki ya da on üç yaşlarında tahta geçtiği ve bütün dünyaya hâkim olduğu belirtir. Aynı zamanda dünyanın ikisi mümin, ikisi kâfir dört kişinin egemenliğinde bulunduğunu, müminlerin Süleyman ve Zülkarneyn, kâfirlerin Nemrud ve Buhtunnasr olduğu rivayet eder.

📚 Sa'lebi kimdir?

Sa'lebi, 9. yüzyılın önemli müfessirler ve dilcilerindedir. Tefsiri, mukrî ve hâfız gibi sıfatlarla anılması onun Kur'an ilimlerine olan hâkimiyetini gösterir.