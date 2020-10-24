Kur’an okuyanların efendisi: Übey bin Ka'b

Hz. Übey, yeni nazil olan ayetleri yazıp ezberler ve Hz. Peygamber'e okurdu.

📌Peygamberimiz devrindeki sayılı hafızlardan biriydi. Her yedi günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi.

▶ Kur'an'a olan bu bağlılığı sayesinde Peygamberimizin takdirine mazhar oldu. Nitekim, Efendimiz " Ümmetim en iyi Kur'an okuyanı Übey'dir" buyurmuştu.