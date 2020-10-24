Kur’an okuyanların efendisi: Übey bin Ka'b
Übey bin Ka'b, Peygamber Efendimiz tarafından "Kur'an okuyanların efendisi" ve "ensarın efendisi" lakaplarıyla övüldü. Aynı zamanda hicretten sonra sonra
ilk vahiy katibi olma şerefine nail oldu. Allah ve Resulü katında kimsenin erişemeyeceği büyük iltifatlara mazhar oldu. Peki, yüce Allah'ın Peygamberimize Übey bin Ka'b'a okumasını buyurduğu sure neydi?
Giriş Tarihi: 24.10.2020
09:19
Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
09:42
📌Yesrib'de (Medine) doğan
Übey bin Ka'b, Hazrec kabilesinin Neccaroğulları kolundandı. Müslüman olmadan önce okuma yazmayı öğrenip Tevrat'ı inceledi. Yahudilerden yeni bir peygamberin geleceğini öğrendi.
▶ Nübüvvetin 12. yılına Peygamber Efendimiz ile 6 Medinelinin, Mina'da bir araya gelip görüşmesiyle gerçekleşen I. Akabe Biatı'ndan sonra,
Mus'ab bin Umeyr vasıtasıyla İslam ile şereflendi. Ardından yetmiş kişi ile İkinci Akabe Biatı'nda bulundu ve Müslümanlığını Peygamber Efendimizin huzurunda teyit etti.
Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları
Übey bin Ka'b, hicretten ilk vahiy katibi olma şerefine nail olan sahabeydi.
▶ Peygamber Efendimizin hükümdar ve emirlerle yaptığı yazışmaları kaleme alan
sır katiplerinden biriydi. Bundan dolayı, O'na gelen mektupları okur, gönderilecek mektupları sonuna da " Übey bin Kâ'b tarafından yazılmıştır" cümlesini eklerdi. Böylece katiplerin mektup sonunda imza atma geleneğini başlattı.
Hz. Peygamber'in katibi Halid bin Said
Übey, Peygamber Efendimizin sohbet meclisine katılarak O'ndan feyz ve ilham aldı.
▶ Bedir'den Taif muhasarasına kadar bütün gazalardan yer alan Übey bin Ka'b, buralarda
pek çok kahramanlık gösterdi.
▶ Peygamberimiz tarafından hem Medineli Müslümanlara hem de şehre gelen yabancı heyet mensuplarına Mescid-i Nebevî'de Kur'an öğretmesi için görevlendirildi.
▶ Aynı zamanda Benî Kudaa, Benî Huzeym, Benî Uzre ve Benî Sa'd kabilelerinden
zekâtların toplanması gibi resmi görevlerde bulundu.
SAYILI HAFIZLARDAN BİRİYDİ
Hz. Übey, yeni nazil olan ayetleri yazıp ezberler ve Hz. Peygamber'e okurdu.
📌Peygamberimiz devrindeki
sayılı hafızlardan biriydi. Her yedi günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi.
▶ Kur'an'a olan bu bağlılığı sayesinde
Peygamberimizin takdirine mazhar oldu. Nitekim, Efendimiz " Ümmetim en iyi Kur'an okuyanı Übey'dir" buyurmuştu.
▶ Allah Resulü,
Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenmelerini tavsiye ederdi. Buhari'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Kur'an-ı şu dört kişiden alınız. Bunlar: Übey bin Ka'b, Abdullah bin Mesud, Salim Mevla Ebu Huzeyfe ve Muaz bin Cebel'dir."
KUR’AN OKUYANLARIN EFENDİSİ
▶Semavî kitaplara dair geniş bilgisi olan Übey bin Ka'b,
Peygamberimiz tarafından " Kur'an-ı Kerîm'in tefsirinde sahabelere hocalık yapardı. ensarın efendisi" (seyyidü'l-ensâr)ve " Kur'an okuyanların efendisi" (seyyidü'l-kurrâ) lakaplarıyla övüldü.
▶ Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmadığı için vahiyler hakkında teferruatlı bilgiye sahipti.