Hz. Peygamber’in katibi Halid bin Said kimdir?
Halid bin Said'in besmeleyi kaleme alan ilk sahabe olduğunu biliyor muydunuz? Hz. Peygamber'in katibi Halid bin Said, İslam ile şereflenen ilk Müslümanlardandı. İslam'ın tanınmış düşmanlarından olan babasının eziyet ve işkencelerine maruz kaldı. Resulullah'ın yanından hiç ayrılmayan sahabe, vahiy katipliği de yaptı. Peki, Halid bin Said nasıl Müslüman oldu ve ne tür işkencelere maruz kaldı?
Giriş Tarihi: 05.03.2020
09:15
Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
09:38
Babası İslam'ın tanınmış düşmanlarından olan Ebû Ühayha olsa da Halid bin Said, İslam ile şereflenen ilk Müslümanlardandı. Hz. Ali, Ebu Bekir, Zeyd b. Hârise ve Sa'd b. Ebû Vakkas'tan sonra beşinci Müslümandı.
İslam'ı kabul eden ilk on Müslüman
Halid bin Said'in İslam'la şereflenmesine gördüğü korkulu bir rüyası vesile oldu. Bir gece uykusunda büyük bir ateş çukurunun kenarında durduğunu ve babasının onu ateşin içine itip düşürmek ister gibi davrandığını, Resulullah'ın ise onu hemen belinden kavrayarak ateşin içine düşmekten kurtardığını gördü. Korkuyla uyandığında kendi kendine:
"
!" dedi ve Hz. Ebubekir'in aracılığıyla Peygamber Efendimizin yanına giderek İslam'la şereflendi. Allah'a yemin ederim ki, bu hak bir rüyadır
HALİD BİN SAİD’İN GÖRDÜĞÜ RÜYA
Hz. Ebubekir, Halid bin Said'in rüyasını anlatması üzerine şöyle telkinde bulunmuştu: "
"Hakkında hayırlı olmasını dilerim. Seni, o Resûlullah kurtaracaktır. Hemen git, ona tabi ol! Sen, ona tâbi olacak, İslam dinine girecek, onunla birlikte bulunacaksın. O da seni, rüyâda gördüğün gibi Cehenneme düşmekten kurtaracaktır."
Hz. Halid, Resûlullah'ın yanına vardığında "Ya Muhammed! Sen, insanları neye dâvet ediyorsun?" diye sordu. Peygamber Efendimiz:
"Ben, halkı, tek olan ve şeriki bulunmayan Allah'a, Muhammed'in de O'nun kulu ve Resûlü olduğuna iman etmeye; işitmez, görmez, hiçbir fayda ve zarar vermez, kendisine tapınanları da tapınmayanları da bilmez birtakım taş parçalarına tapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum." dedi.
Bunun üzerine Halid bin Said, şehadet getirerek Müslüman oldu.
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Babası, oğlu Hâlid'in Müslüman olduğunu duyduğunda ona eziyet etti ve:
"Ey zelîl! Defol git! Vallahi, senin rızkını da keseceğim!" dedi. Halid:
"Sen benim nasibime mani olmaya çalışsan da, Allah muhakkak beni rızıklandıracaktır!" dedi.
Hz. Halid, Habeşistan'a hicret edinceye kadar, Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmadı. (Hâkim, III, 277-280)
MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN İŞKENCELERE MARUZ KALDI
Halid bin Said, Müslüman olduktan sonra babası kardeşlerinin vesilesiyle yakalatarak feci şekilde dövdü. Güneş altında günlerce susuz bıraktı, kardeşlerinin kendisiyle konuşmasını yasakladı.
Münafıkların Müslümanlara yaptıkları eziyet artıp Mekke'yi çekilmez bir hale getirmesinden sonra Halid bin Said, yine ilk Müslümanlardan olan eşi ile Habeşistan'a hicret etti.
Medine'den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan