Hz. Peygamber’in katibi Halid bin Said kimdir?

Hz. Ebubekir, Halid bin Said'in rüyasını anlatması üzerine şöyle telkinde bulunmuştu: ""Hakkında hayırlı olmasını dilerim. Seni, o Resûlullah kurtaracaktır. Hemen git, ona tabi ol! Sen, ona tâbi olacak, İslam dinine girecek, onunla birlikte bulunacaksın. O da seni, rüyâda gördüğün gibi Cehenneme düşmekten kurtaracaktır."

Hz. Halid, Resûlullah'ın yanına vardığında "Ya Muhammed! Sen, insanları neye dâvet ediyorsun?" diye sordu. Peygamber Efendimiz:

"Ben, halkı, tek olan ve şeriki bulunmayan Allah'a, Muhammed'in de O'nun kulu ve Resûlü olduğuna iman etmeye; işitmez, görmez, hiçbir fayda ve zarar vermez, kendisine tapınanları da tapınmayanları da bilmez birtakım taş parçalarına tapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum." dedi.

Bunun üzerine Halid bin Said, şehadet getirerek Müslüman oldu.

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