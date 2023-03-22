Resulullah'ın (SAV) dilinden Ramazan-ı Şerif
İbadet, rahmet, mağfiret ile dolu bir istiğfar iklimi olan Ramazan-ı Şerif, Müslümanların on bir ay boyunca kavuşmayı bekledikleri bir zaman dilimidir. Bu ay boyunca sabır, iftar, sadaka, sahur, zekat, lütuf, ihsan, ibadet gibi kavramlar yaşantımızın tam merkezinde yer alır. Bilhassa Resulullah Efendimizin (SAV) hadis-i şerifleri Ramazan ayının faziletini ve mahiyetini ortaya çıkarır. Sizler için Resul-i Ekrem'in (SAV) mübarek Ramazan ayı hakkındaki hadislerini izahatleriyle birlikte topladık.
Giriş Tarihi: 22.03.2023
12:04
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
12:06
◾ Resulullah (SAV) buyurdu:
"Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır."
(Nesâî, Sıyâm 5)
◾ Bizzat Resulullah (SAV) tarafından "mübarek" olarak nitelenen Ramazan ayı rahmet kapılarının sonunda dek açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların bağlandığı bir merhamet iklimidir. Bu aya on bir aylık uzun bir hasretin ardından kavuşan her Müslümanın Ramazan'ı sanki son defa kavuşuyormuşcasına tüm hasletleri ile yaşaması gerekir.
Osmanlı'nın Ramazan geleneği cerre çıkma
◾ Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan'dan Ramazan'a, aralarında işlenen günahlara kefarettir."
(Müslim, Tahâret 16)
◾ Her insan hayatı boyunca
hata yapar, günah işler. Mesele büyük günahlardan uzak durarak sıklıkla istiğfar etmektir. Resulullah (SAV) bu hadis-i şerifinde büyük günah dışındaki günahların n amaz ve Ramazan aralarında affedileceğini müjdelemiştir.
Şehr-i Kur'ân'dır, Şehr-i Ramazan
◾ Resulullah (SAV) buyurdu:
"Ramazan'ı yaşadığı hâlde günahlarını bağışlatamayan kimsenin burnu yerde sürünsün!"
(Tirmizî, Deavât 100)
◾ Ramazan ayı başından sonunda dek rahmet, mağfiret ve sevap yüklü bir kervanı andırır. Bu hadis-i şerif Ramazan ayı boyunca Hak Teala'nın rızasını kazanma yolunda hareket etmeyen müminler için bir uyarı mahiyetindedir.
16 kavram ışığında Ramazan
◾ Resulullah (SAV) buyurdu:
"İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (sas)'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır."
(Müslim, İmân 21)
◾ İslam'ın esaslarından birisi de
Ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç sorumlu olan ve ifa edebilecek vaziyetteki her Müslümanın üzerine farz olan bir ibadettir. Ramazan ayında oruca sımsıkı sarılmak İslam'ın temelini korumaktır.
Sahur ile ilgili ayet ve hadisler
◾ Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır."
(Buhârî, İmân 28)
◾ Dini hususlarda tehlikeli bir nokta olan toplumsal kaideler gereği ifa etme durumu bizi ibadetin temizleyici yüzünden uzak tutar. Her ibadette esas olan huşu içerisinde yerine getirmektir. Resulullah (SAV) hadis-i şerifinde bu hususa dikkat çekerek ibadetlerinin karşılığını yalnızca Allah Teala'dan beklememiz gerektiğine vurgu yapar.
Unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek