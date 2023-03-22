Resulullah'ın (SAV) dilinden Ramazan-ı Şerif

◾ Resulullah (SAV) buyurdu:

"Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır."

(Nesâî, Sıyâm 5)

◾ Bizzat Resulullah (SAV) tarafından "mübarek" olarak nitelenen Ramazan ayı rahmet kapılarının sonunda dek açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların bağlandığı bir merhamet iklimidir. Bu aya on bir aylık uzun bir hasretin ardından kavuşan her Müslümanın Ramazan'ı sanki son defa kavuşuyormuşcasına tüm hasletleri ile yaşaması gerekir.

Osmanlı'nın Ramazan geleneği cerre çıkma