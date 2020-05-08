Sahur ile ilgili ayet ve hadisler
Sahur, oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yani seher vaktinde yenilen yemeği ifade eder. Hadislerde sahura kalkmak ve bir yudum su ile bile olsa sahur yapmak tavsiye edilir ve sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı belirtilir. Peygamber Efendimiz, sahur yemeğini "mübarek bir gıda" olarak nitelendirmiştir. İşte seherde yenen bereketli gıda sahurla ilgili ayet ve hadisler...
Giriş Tarihi: 08.05.2020
09:02
Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
17:32
"Sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahur, kültürümüzde yöresel telaffuz farklılıklarıyla safur, sifir, söhür şeklinde anılmaktadır. Dinî bir terim olarak sahur
"oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yani seher vaktinde yenilen yemeği" ifade etmektedir. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar" veya "ekletü's-suhûr" karşılıkları da kullanılmıştır.
Yine birtakım hadislerde
tavsiye edilmiş, " "sahura kalkmak ve bir yudum su ile bile olsa sahur yapmak" belirtilmiştir. (Bkz. Müsned, III, 12) sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı"
16 kavram ışığında Ramazan
Hadislerde "sahura kalkmak ve bir yudum su ile bile olsa sahur yapmak" tavsiye edilir ve "sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı" belirtilir. Peygamber Efendimiz, sahur yemeğini "mübarek bir gıda" olarak nitelendirilmiştir. (Ebû Dâvûd, Savm, 17; Nesâî, Sıyâm, 25-26)
Ehl-i Kitap olarak bildiğimiz Yahudi ve Hristiyanların tuttuğu oruçlarla Müslümanların orucu arasındaki farkı anlatırken Sevgili Peygamberimizin (sav)
üzerine vurgu yapması bu konunun ne denli önemli olduğunun bir başka göstergesidir. "sahura kalkmak"
Sahurun, oruç tutacak Müslüman'ın vücuduna besin sağlama amacı taşıdığı gibi sahura kalkan müminin asıl hedefi Hz. Peygamber'in sünnetini yerine getirerek bu vaktin feyiz ve bereketinden yararlanmaya ve neticede Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışmak olmalıdır. İşte sahurun önemini anlatan ayet ve hadisler...
Gecenin bir kısmında da sâdece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere Kur'ân ile teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni Makâm-ı Mahmûda eriştirir.
(İsrâ Suresi 79.ayet)
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Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Ve onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.
(Zâriyât Suresi, 15-18. ayetler)