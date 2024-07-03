Masalsı bir karmaşanın içinde kaybolmak: Alice Harikalar Diyarında Sendromu

🔸 Sendrom ilk olarak 1955 yılında İngiliz psikiyatrist Dr. John Todd tarafından tanımlandı. Bu belirtiler ilk zamanlar "Todd Sendromu" olarak adlandırılırken psikiyatristin bu rahatsızlığı Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında romanı ile ilişkilendirmesinden sonra "Alice Harikalar Diyarında Sendromu" olarak anılmaya başlandı. Adını bu kitaptan alan sendrom, Alice'in boyutlarının sürekli değiştiği fantastik dünyaya benzer bir deneyim sunar.

Lewis Carroll kimdir?

Lewis Carroll, İngiliz çocuk edebiyatı yazarıdır. Alice Harikalar Diyarı'nda ve onun devamı olan "Aynanın İçinden" adlı eserleriyle tanınır.