Masalsı bir karmaşanın içinde kaybolmak: Alice Harikalar Diyarında Sendromu
Masalsı bir karmaşanın içinde kaybolmak: Alice Harikalar Diyarında Sendromu
Her gün dünyayı algıladığımız gibi görmek, çoğumuz için sıradan bir deneyimdir. Ancak bazı insanlar için dünya masalsı bir karmaşaya dönüşebilir. Bu karmaşa ise ilerleyen zamanda nörolojik duruma dönüşür. Bu rahatsızlık, kişilerin gerçekliği tuhaf ve çarpık bir şekilde algılamalarına neden olur. İşte, Alice Harikalar Diyarında Sendromu'na dair bilinmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 03.07.2024
15:41
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
15:50
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