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Masalsı bir karmaşanın içinde kaybolmak: Alice Harikalar Diyarında Sendromu

Her gün dünyayı algıladığımız gibi görmek, çoğumuz için sıradan bir deneyimdir. Ancak bazı insanlar için dünya masalsı bir karmaşaya dönüşebilir. Bu karmaşa ise ilerleyen zamanda nörolojik duruma dönüşür. Bu rahatsızlık, kişilerin gerçekliği tuhaf ve çarpık bir şekilde algılamalarına neden olur. İşte, Alice Harikalar Diyarında Sendromu'na dair bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 03.07.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 15:50
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Psikolojik sendromlar
Psikolojik sendromlar

🔸 Psikolojik sendromlar, genellikle insanların duygusal, düşünsel ve davranışsal olarak yaşadıkları belirgin ve sürekli değişiklikleri tanımlar.

🔸 Bu sendromlar çeşitli çevresel ve fizyolojik nedenlerle ortaya çıkabilir ve kişinin günlük işlevselliğinde ciddi değişikliklere neden olabilir. Uzmanlık gerektiren tedavi yaklaşımları ile de etkileri azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir.

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Alice Harikalar Diyarında Sendromu nedir?
Alice Harikalar Diyarında Sendromu nedir?

🔸 Nörolojik bir bozukluğa dayanan Alice Harikalar Diyarında Sendromu (AIWS), kişinin kendi beden algısında veya çevresindeki nesnelerin boyutlarında ciddi çarpıklıklar yaşamasına neden olur.

🔸 Bu sendromu yaşayan insanlar, ellerinin devasa büyüklükte olduğunu veya çevresindeki nesnelerin hızla küçülüp büyüdüğünü görebilirler.

ÇAĞIMIZIN İLGİNÇ HASTALIĞI: PARİS SENDROMU

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Lewis Carroll
Lewis Carroll

🔸 Sendrom ilk olarak 1955 yılında İngiliz psikiyatrist Dr. John Todd tarafından tanımlandı. Bu belirtiler ilk zamanlar "Todd Sendromu" olarak adlandırılırken psikiyatristin bu rahatsızlığı Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında romanı ile ilişkilendirmesinden sonra "Alice Harikalar Diyarında Sendromu" olarak anılmaya başlandı. Adını bu kitaptan alan sendrom, Alice'in boyutlarının sürekli değiştiği fantastik dünyaya benzer bir deneyim sunar.

Lewis Carroll kimdir?

Lewis Carroll, İngiliz çocuk edebiyatı yazarıdır. Alice Harikalar Diyarı'nda ve onun devamı olan "Aynanın İçinden" adlı eserleriyle tanınır.

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Alice Harikalar Diyarında Sendromu'nun belirtileri
Alice Harikalar Diyarında Sendromu’nun belirtileri

🔸 Nesne algılamalarında değişiklik, gerçek olmayan seslerin duyulması, göz yanılsamaları, yakınlık uzaklık algısının bozulması, kişinin kendi uzuvlarını daha büyük ya da daha küçük olarak algılaması gibi belirtileri vardır.

🔸 Bu belirtiler şizofreni gibi başka nörolojik hastalıklarla karıştırılabilir çünkü Alice Harikalar Diyarında Sendromu'na yakalanan biri tıpkı şizofrenide olduğu gibi işitsel veya görsel halüsinasyonlar görebilir.

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Alice Harikalar Diyarında Sendromu neden olur?
Alice Harikalar Diyarında Sendromu neden olur?

🔸 Alice Harikalar Diyarında Sendromu'nun kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı potansiyel faktörler bu rahatsızlığı tetikleyebilir.

🔸 Beynin görsel algıyı işleyen bölgelerindeki anormal aktivite, Alice Harikalar Diyarında Sendromu (AIWS) semptomlarına yol açabilir. Uzun süreli uyarıcı madde kullanımı, depresyon ve ağır ateşli hastalıklar da sendroma sebebiyet verebilecek diğer nedenler arasında.

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