Uzmanların deprem yorumları

🔷 Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori, Kahramanmaraş depreminin, 1939'daki Erzincan depreminden sonra yaşanan en şiddetli deprem olduğunu söyledi. "Kahramanmaraş depremi, 1939'daki Erzincan depreminden sonra yaşanan en şiddetli deprem oldu. Türkiye ve Japonya için deprem gerçeğini kabul etmek lazım"

🔷 Türkiye'de üç sene öncesine kadar çok fazla hareket etmeyen levhaların kırılmaya başladığını ifade eden Moriwaki, "Bu, üç sene önce Silivri'den başladı, Elazığ, Bingöl, Muğla, Manisa, İzmir'de üç senede çok sayıda deprem yaşandı. Türkiye'de 6 levha var, bu levhaların hareketleri her yerde başladı." sözleri ile hareketli levhalara dikkat çektiği gibi tehlikeye karşı herkesi uyardı.