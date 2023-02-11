Uzmanların deprem yorumları
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizi etkiledi. Üst üste gerçekleşen iki büyük depremde 20 binden fazla insanımız hayatını kaybederken 80 binden fazla yaralımız mevcut. Bölgede meydana gelen depremleri dünyaca ünlü deprem uzmanları yorumladı...
Giriş Tarihi: 11.02.2023
14:51
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
14:54
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Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori, Kahramanmaraş depreminin, 1939'daki Erzincan depreminden sonra yaşanan en şiddetli deprem olduğunu söyledi. "Kahramanmaraş depremi, 1939'daki Erzincan depreminden sonra yaşanan en şiddetli deprem oldu. Türkiye ve Japonya için deprem gerçeğini kabul etmek lazım"
🔷 Türkiye'de üç sene öncesine kadar çok fazla hareket etmeyen levhaların kırılmaya başladığını ifade eden Moriwaki,
sözleri ile hareketli levhalara dikkat çektiği gibi tehlikeye karşı herkesi uyardı. "Bu, üç sene önce Silivri'den başladı, Elazığ, Bingöl, Muğla, Manisa, İzmir'de üç senede çok sayıda deprem yaşandı. Türkiye'de 6 levha var, bu levhaların hareketleri her yerde başladı."
Sanatçılardan deprem çizimleri
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Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Yer Bilimi ve Mühendisliği Profesörü Paul Martin Mai, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin küresel ölçekte olduğunu söyledi. "çok sıra dışı bir durum"
🔷 Mai, depremin fay hattını faaliyete geçirdiğini ve jeolojik yapıyı aktif hale getirdiğini ve bunun kötü bir tesadüf olduğunu belirtti.
"İkinci deprem ilk depreme 100 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Bu yüzden, bunun artçı olarak değil, ikinci bir deprem olduğunu söylüyoruz. Bu depremler de ayrıca kendi artçılarını oluşturacak." değerlendirmesini yapan Mai, bölgenin yüzlerce artçı depremle sarsıldığını aktardı.
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🔷 ABD'nin en tanınmış sismologlarından
"Deprem Kadın" lakaplı, California'dan Dr. Lucy Jones ve tektonik hareketler uzmanı Georgia Üniversitesi Skidaway Oşinografi Enstitüsü Direktörü Profesör Clark Alexander, Doğu Anadolu fay hattının, California'daki San Andreas fay hattına çok benzeyen, "doğrultu atımlı" dikey bir fay hattı olduğunu belirterek, cümlelerini kurdular. "Bu da sarsıntının insanlara çok yakın şekilde Dünya yüzeyinin yakınına kadar salındığı, yani insanların, diğer birçok deprem türünden çok, sarsıntının kaynağına daha yakın konumlandığı anlamına gelir ve bu nedenle tam fay boyunca, gerçekten çok yüksek seviyelerde sallanma görebilirsiniz."
🔷 Jones ayrıca "Yaklaşık 17 kilometre derinlikte başladı ancak yüzeye doğru parçalandı. Yani onun gerçekten 17 kilometrede olduğunu düşünmeyin, orası ile Dünya yüzeyi arasındaki alandaydı. Bu sığ bir deprem olarak kabul edilir" dedi.
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University College London'da araştırma görevlisi olan sismolog Stephen Hicks, Kahramanmaraş merkezli depremin Britanya Adası'nda yaşanması halinde Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirlerin "dümdüz" olacağını söyledi.
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"Türkiye'deki depremin büyüklüğünü anlamak için şu örneği verebiliriz: Britanya Adaları'nı haritada fay hattı üzerine yerleştirseydik Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler harap ve dümdüz olurdu."
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ABD'deki Güney California Üniversitesinde deprem fiziği üzerine araştırmalar yapan Doç. Dr. Sylvain Barbot, söz konusu depremlerin yapısal olarak "şaşırtıcı" birçok unsuru olduğuna dikkati çekti.
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Barbot, "Sadece birkaç saat aralıklarla iki büyük deprem oldu ve bunlar, birbirine yakın olan ancak aynı olmayan iki farklı fay hattında bir araya geldi. Bu kadar büyük bir depremde bu durumun daha önce görülmüş bir şey olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.
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