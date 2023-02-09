Deprem sonrası psikolojik travmalar

"TOPLUMU DÜŞÜNEN BİR MİLLETİZ"

🔸 Depremin ülkenin üçte birini etkilediği, vefat sayılarının her geçen gün arttığı, ulaşılamayan ilçelerin olduğu ve sosyal medyada sürekli videoların yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Tüm ülkeyi yasa boğan bu elim olay, her alanda etkisini devam ettirmekte ve insanların travma yaşamasına neden olmaktadır. Komşusunun canının yandığı bu dönemde vatandaşlar, bölgede olmasa dahi yaşananlardan derin bir üzüntü duymaktadır.

🔸 Vav TV'de yayınlanan Kendini Bilmek programına konuk olan Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Biz bireysel bir millet değiliz. Benim keyfim yerinde, diğerininkinin hayatı mahvolsa bile çok umurumda değil diyen bir millet değiliz. Kültürlerin bizi bağladığı bir milletiz. Bizim, bir insana muhabbet ederken bile 'nerelisin kardeşim' diye başlayarak bir bağ kurmaya ihtiyacımız olan bir milletiz . Bağları kurarak da zaten sohbeti derinleştiren, aynı memleketten olmasa bile 'olsun bizdendir' diyen, konunun tatlıya bağlandığı bir insani yapımız var. Bu aslında bizim gerçekten de kişiler arasında bağlantıları çok kuvvetli hissettiğimiz ve 'kardeşim ya da komşum yanarsa ben de üzülürüm' diyebilecek bir milletiz. Yani 'tuzum kuruysa ben iyiyim' diyen bir millet değiliz."