Hafızamızdaki taze yaralar: Depremler

◾ Afrika, Arap ve Avrasya levhalarının arasında bulunan ve en aktif fay hatlarının geçtiği ülkemiz tarihin her döneminde sıklıkla sallanan bir mevkide oldu.

◾ Günümüzde de her yıl yüzlerce depreme sahne olan bölge en son 6 Şubat Kahramanmaraş / Pazarcık depremi ile büyük hasar aldı.