Hafızamızdaki taze yaralar: Depremler
İnsanlık tarihi boyunca deprem, insanların en önemli korkularından biri olmuştur. Üç deprem levhasının birbirine yaklaştığı Anadolu tarih boyunca deprem yuvası oldu. Her seferinde ciddi yaralar alsa da bölge yeniden imar edilerek insanlık tarihine hizmet etmiştir.
Giriş Tarihi: 07.02.2023
19:59
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Afrika, Arap ve Avrasya levhalarının arasında bulunan ve en aktif fay hatlarının geçtiği ülkemiz tarihin her döneminde sıklıkla sallanan bir mevkide oldu.
◾ Günümüzde de her yıl yüzlerce depreme sahne olan bölge en son 6 Şubat Kahramanmaraş / Pazarcık depremi ile büyük hasar aldı.
◾ Fay hatlarının kesişim noktasında bulunan
Anadolu, tarihi çağların her döneminde bir deprem yuvası oldu. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay hatlarına sahip olan bölgemiz tarih boyunca büyük yıkımlara sahne oldu.
◾ Gerçekleşen yüksek dereceli depremler neticesinde asırlar içinde
şehirler yıkılmış, medeniyetler tarihe karışmış olsa da yenileri hızla inşa edildi.
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İstanbul'un fethine kadar olan şehir tarihinde tespit edilen elliden fazla ciddi deprem vuku buldu. Bunlardan en çok bilineni 557 senesinde gerçekleşendir.
◾ Bu deprem sırasında
şehir surları yer yer yıkıldı ve ciddi hasar aldı, Ayasofya'nın tüm Hıristiyan camiasında çokça bahsedilen kubbesi çöktü.
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Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u fethetmesinin ardından gerçekleşen ilk ciddi deprem, II. Bayezid döneminde 1509 yılında gerçekleşti . Yıkım derecesi çok büyük olan afet halk arasında yıllarca "Küçük Kıyamet" olarak anıldı.
◾ Artçıları ile birlikte
kırk beş güne yakın bir zaman dilimi boyunca devam eden deprem sonucunda İstanbul'daki binaların ciddi bir kısmı yıkıldı ve binlerce insan vefat etti. Tehlike o denli büyüktü ki Sultan II. Bayezid bir müddet sarayın bahesinde bir çadırda kaldıktan sonra Edirne'ye avdet etti.
Şair sultan: II. Bayezid
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1509 yılındaki büyük deprem sonucunda İstanbul'un imar planı dahi değişti. O güne kadar yığma taş tekniği ile inşa edilen yapılar yerini ahşap malzemeye bıraktı.
◾ Deprem anında daha az zarar veren ahşap tercih edilse de bu tarihten itibaren de İstanbul'da daha evvel görülmemiş büyüklükte
yangınlar görüldü.