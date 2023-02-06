Son 100 yılın en büyük üçüncü depremi

Türkiye, sınırları içerisinde bulunan Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hatları nedeniyle pek çok deprem geçirdi. Bu depremlerden bazıları çok ciddi yıkımlara sebep oldu. Özellikle Erzincan ve Gölcük zelzelelerinde binlerce insan hayatını kaybetti. Bugün Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem daha önce yaşananları hatırlattı. İşte Türkiye'nin son yüzyılda yaşadığı en büyük üç deprem...