Son 100 yılın en büyük üçüncü depremi
Türkiye, sınırları içerisinde bulunan Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hatları nedeniyle pek çok deprem geçirdi. Bu depremlerden bazıları çok ciddi yıkımlara sebep oldu. Özellikle Erzincan ve Gölcük zelzelelerinde binlerce insan hayatını kaybetti. Bugün Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem daha önce yaşananları hatırlattı. İşte Türkiye'nin son yüzyılda yaşadığı en büyük üç deprem...
Giriş Tarihi: 06.02.2023
16:52
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
17:02
Deprem coğrafyası
🔶 Türkiye'nin bulunduğu coğrafya,
1500'lü yıllardan itibaren çeşitli zamanlarda 7 ve üstü büyüklüğünde 23 depremle sarsıldı. Bu doğal afetten sonra pek çok can kaybı yaşandı.
🔶 Sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan Türkiye,
Avrasya-Arap-Afrika levhası arasında yer alıyor. Türkiye, sınırları içerisinde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hatlarıyla deprem kuşağında bulunuyor.
Tarihte İslam coğrafyalarında meydana gelen depremler
Son yüzyılın en büyük depremi
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Türkiye'nin yaşadığı ilk büyük şiddetli deprem, 27 Aralık 1939'da Erzincan'da gerçekleşti. "Büyük Erzincan Depremi" olarak bilinen bu afetin şiddeti, olarak kayıtlara geçti. 7,9
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Yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı.
🔶 Erzincan depremi, dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri olarak sayılmaktadır.Erzincan'ın yanı sıra 11 il de sarsıntılardan etkilendi.
Geçmişten günümüze deprem
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Erzincan depremi, Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük sarsıntı oldu. Böylelikle ilk defa Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın varlığı anlaşılmaya başlandı ve depremle ilgili konular ele alınarak çalışmalar yapıldı.
❗ Bilgi: Kuzey Anadolu Fay Hattı, dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.
Türkiye'nin 510 yıllık deprem tarihi
Yakın tarihin unutulmaz depremi: Marmara
🔶 Türkiye tarihinin unutulmayan depremlerinden biri olan
büyüklüğündeki 7,4 , Gölcük depremi 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de meydana geldi. 45 saniye süren deprem, Marmara bölgesini büyük ölçüde etkiledi.
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Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük bir yıkıma neden olan depremde, 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 23 bin 781 kişi yaralandı ve 285 bin 211 konut hasar gördü.
Deprem öncesi, anı ve sonrası alınacak önlemler
🔶 Elde edilen verilere göre, Gölcük ilçesindeki yolların %90'ı deprem nedeniyle zarar gördü ve ulaşım sorunları ortaya çıktı.
Depremden sağ kurtulan vatandaşlar uzun süre evlerine giremedi, bahçelerde, parklarda kaldı.
🔶 Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en büyük doğal afetlerden biri olarak tarihe geçen
17 Ağustos depreminin odak derinliği 17 kilometreydi. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0 ile 5,0 değerleri arasında olan çok sayıda artçı depremler meydana geldi.
Dünyada en fazla can kaybına yol açan 10 deprem