Deprem öncesi, anı ve sonrası alınacak önlemler
Dün saat 14.51'de, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından, depremin İzmir'in birçok ilçesinden hissedildiği açıklandı. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. Biliyoruz ki deprem öncesi önlem almak, deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini bilmek, hayatta kalabilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Peki, deprem ülkesi olmamıza rağmen, hayati önem taşıyan bilgilere ne kadar hakimiz? İşte deprem öncesi, anı ve sonrası alınacak önlemler...
Giriş Tarihi: 31.10.2020
09:17
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
10:01
DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
➡ Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir.
➡ Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır.
➡ Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır.
➡ Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun olarak...)
➡ İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır.
➡ Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.
➡ Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.
➡ Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.
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DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
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Bu önlemlerin yanı sıra, yapısal olamayan, yani binadan değil de eşyalardan kaynaklanacak hasarlardan korunmak için günlük kullandığımız eşyalarımızın ev içerisine yerleştirilmesinde aşağıda sayılan önlemleri almalıyız:
➡ Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşmelerini önlemek için plastik tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.
➡ Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmelidir.
DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
➡ Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve duvara sabitlenmelidir. Eğer sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi konulmalıdır.
➡ Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde, duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılmalıdır.
➡ İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalı.
➡ Tezgah üzerindeki kayabilecek beyaz eşyaların altına metal profil koyarak bunların kayması önlenmelidir.
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DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
➡ Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır.
➡ Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve şişeler, birbirlerine çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde, kutuların içine yerleştirilmelidir.
➡ Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir.
➡ Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılmalıdır.
DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
➡ Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır. Dışa doğru açılan kapılar kullanılmalı, acil çıkış kapıları kilitli olmamalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılmalıdır.
➡ Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır dolapların yanına konulmamalı, karyolanın üzerinde ağır eşya olan raf bulundurulmamalıdır.
➡ Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda) "Afete hazırlık planları" yapılmalı, her altı ayda bir bu plan gözden geçirilmelidir. Zaman zaman bu plana göre nasıl davranılması gerektiğinin tatbikatları yapılmalıdır.