Dünyada en fazla can kaybına yol açan 10 deprem
Dünyada bilinen ve en fazla can kaybına yol açan 10 depremde 2,5 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Depremlerin 9'u Asya kıtasında meydana gelirken, en fazla can kaybı Çin'de kaydedildi. Çin'in kuzeybatısındaki Şensi'de 23 Ocak 1556'da yaşanan deprem, "en fazla can kaybına yol açan deprem" olarak tarihe geçti.
Giriş Tarihi: 15.06.2020
15:07
Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
13:14
23 OCAK 1556 ŞENSİ DEPREMİ - ÇİN
1556 Şensi depremi veya Hua ilçesi depremi en çok kişinin ölümüne sebep olmuş deprem olarak kaydedilmiş depremdir.
23 Ocak 1556 sabahında Şensi, Çin'de meydana geldi, Şensi, Şansi, Henan, Gansu, Hebei, Shandong, Hubei, Hunan, Jiangsu ve Anhui illerinin 97'den fazla ilçesini etkiledi.
O zamanlarda nüfusun büyük çoğunluğu yapay lös (kül rengi toprak) toprağından uçurumlardaki yapay mağaralarında yaşamaktaydılar, felaket sırasında bu mağaraların birçoğu göçtü.
Büyüklüğü 8 olarak tahmin edilen depremde
830 bin kişinin öldüğü sanılıyor. Yaklaşık 840 kilometrelik bir alanda büyük yıkıma yol açan depremde tüm binaların yerle bir olduğu ve bölge nüfusun yüzde 60'a yakınının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
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28 TEMMUZ 1976 TANGŞAN DEPREMİ - ÇİN
Tarihin en ölümcül depremlerinden biri, kuzeydoğu Çin'de yer alan Tangshan kentinde
28 Temmuz 1976 yılında, sabaha karşı saat 03.42'de gerçekleşti. Sarsıntı riskinin fazla olmadığı düşünülen bir bölgede meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, 240 binden fazla insanın ölümüne yol açtı.
Bölge halkı ise depremde yaşamlarını yitirenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu ileri sürdü. Depremde yaklaşık 242 bin insan ölürken, 165 bin kişi de ciddi şekilde yaralandı. 7218 hanede bütün aile fertleri hayatını kaybetti.
Depremin ilk sarsıntıları hissedilmeye başlandığında şehirde ve çevre bölgelerde yaşayan
bir milyondan fazla insan uykudaydı. Depremi ilk hissedenler çeşitli önlemler alsa da birçok kişi buna fırsat bile bulamadı. Sadece 16 saniye kadar süren deprem tüm kenti yerle bir etti. Birçok sağlık personeli depremde hayatını kaybetti. Hastaneler ve yollar yıkıldı.
11 EKİM 1138 HALEP DEPREMİ - SURİYE
Tarihin en fazla can kaybına neden olan
üçüncü depremi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep şehrinde 11 Ekim 1138'de yaşandı. Büyüklüğü bilinmeyen depremde 230 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin yol açtığı yıkım ve yaralananların sayısına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.
Dünyadaki en yoğun deprem kuşağı!