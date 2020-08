Dünyada en fazla can kaybına yol açan 10 deprem

Dünyada bilinen ve en fazla can kaybına yol açan 10 depremde 2,5 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Depremlerin 9'u Asya kıtasında meydana gelirken, en fazla can kaybı Çin'de kaydedildi. Çin'in kuzeybatısındaki Şensi'de 23 Ocak 1556'da yaşanan deprem, "en fazla can kaybına yol açan deprem" olarak tarihe geçti.