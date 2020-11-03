Tarihte İslam coğrafyalarında meydana gelen depremler

Kaynaklarda 873 ve 1015 yıllarında Hicaz'da gerçekleşen depremlerden bahsedilir. Bu bölgede kayıtlara geçen en şiddetli deprem 1256'da meydana geldi. Üç gün içinde artçılarıyla birlikte 14 sarsıntının hissedildiği depremin son günü Medine'nin Harre bölgesinde volkanik bir patlama oldu; üç minare yüksekliğinde lav tepecikleri oluştu.

Medine halkı, püsküren lavları Peygamberimize nisbet edilen bir rivayetteki, "Hicaz bölgesinden çıkacak ve Busrâ'daki develerin boyunlarını aydınlatacak ateş"le irtibatlandırmış ve kıyametin yaklaştığı düşüncesine kapılmıştı.

Deprem öncesi, anı ve sonrası alınacak önlemler