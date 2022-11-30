Geçmişten günümüze deprem

Deprem, hayatın bir gerçeği. Özellikle de sınırları içinde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hatları yer alan Türkiye için. Ülkemizde yaşanan depremler, hepimizin zihninde acı anılar bıraktı…

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