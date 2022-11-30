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Geçmişten günümüze deprem

Yayınlanma Tarihi: 30.11.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:56

Deprem, hayatın bir gerçeği. Özellikle de sınırları içinde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hatları yer alan Türkiye için. Ülkemizde yaşanan depremler, hepimizin zihninde acı anılar bıraktı…

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