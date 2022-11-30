Geçmişten günümüze deprem

Milli kütüphaneyi kurmak için bir serveti reddetti!
Servet niteliğindeki teklifi “Değil bir kitap, bir yaprak satmam” diyerek reddetti. Kimden...
Deprem, hayatın bir gerçeği. Özellikle de sınırları içinde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hatları yer alan Türkiye için. Ülkemizde yaşanan depremler, hepimizin zihninde acı anılar bıraktı…
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Servet niteliğindeki teklifi “Değil bir kitap, bir yaprak satmam” diyerek reddetti. Kimden...
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