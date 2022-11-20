Şair sultan: II. Bayezid

Mushaf-ı hüsnünde yazan müşg ile reyhani hat

Eylemiş i'râb sünbül dâne- i fülfül nukat

Günümüz Türkçesiyle

🔸 Güzel yüzünde hoş kokulu reyhani yazıya benzeyen ince tüyleri yazan bunları öylesine güzel düşürmüş ki sünbül bunların irabı, karabiber de noktası olmuş.

Beyitin açıklaması

🔸 Adlî mahlasıyla tanınan Sultan Bayezid bu beyitinde hat sanatına ait unsurları bir araya getirir. Bu dizelerde bahsettiği reyhani, ince kalemle yazılan hat sanatının türlerinden birisidir.

🔸 Burada yüz, güzel yazılı bir mushafa, yüzün kenarındaki zülüfler sünbüle benzetilir. Güzellik belirtisi olarak benler, karabiber yanelerine benzetilir. Dolayısıyla mushaf, hüsn, yazı, müşg, reyhani, hat, irab ve nukat kelimeleri bir arada kullanılarak tenasüp yapılır.

❓ Tenasüp sanatı

Edebi sanatlardan biri olan tenasüp; anlamca birbirine uygun kelimelerin bir arada kullanılmasına denir.

Sultan II. Bayezid'in hatları