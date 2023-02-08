Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır?

🔸 Vav TV'de yayınlanan Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar'ın konuk olduğu "Kendini Bilmek" programında bu hafta "Doğal afetlerin travmatik etkileri" konusu konuşuldu.

🔸 Bayraktar, afetin zararlarına maruz kalmayan ama afetin yakınında bulunan ya da medya aracılığıyla afete şahit olan kişilerin de bir tür travmaya maruz kaldığından söz etti.

🔸"Şimdi biz deprem bölgesindeysek ve bu duruma maruz kalmışsak herhangi bir zedelenmeye ya da herhangi bir fiziksel yaralanma yaşamamışsak tabii ki biz de şöyle duygular uyanabiliyor." Sözlerini aktaran Bayraktar, deprem bölgesindeki kişilerin hissetiği duyguları şu şekilde açıkladı:

"Ben bu bölgedeyim, buradayım ve yanı başımda, mahallemde belki ya da alt sokağımda yakın yerlerde insanlar can çekişiyor ya da insanlar bir şeyler yaşıyor diyerek suçluluk duygusu yaşayabiliyorlar. Şimdi buralarda ne yapacağız biliyor musunuz? İlla psikolog olmanız gerekmiyor bizim yardım etme motivasyonumuz da oradaki ihtiyaçlar bağlamında çok güzel bir şey."

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