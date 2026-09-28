Tarihi Kazan şehrinin işgali

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KADİM BİR ŞEHİR: KAZAN

◾ Günümüzde Tataristan sınırları içinde yer alan Kazan şehri, Türk tarihi açısından büyük öneme sahip kadim bir kenttir. "St. Petersburg nasıl kuzeyin payitahtı ise Kazan da doğunun payitahtıdır." İşte bu nokta, kültür başkentini temsilen doğu ile batının sentezi kabul edilmektedir.

◾ Kent, bir kazana benzediği için Kazan adı verilir. Orta Türkçe dönemine ait olan kazan sözcüğü, "büyük bakır kap" manasını karşılamaktadır.