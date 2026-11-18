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🍂 O, bu anlamda garip bir kaderi yaşar. O hem "meşhur" bir şahsiyettir. Yaşadığı dönemden bu yana adı da şiirleri de bilinmektedir. Diğer yandan ise "meçhul" bir şahsiyettir. Çünkü onunla ilgili tarihî-biyografik bilgilerimiz son derece sınırlıdır.

Mustafa Özçelik