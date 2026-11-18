Edebiyatımızdan Bir Yunus Geçti
Edebiyatımızın ve irfan geleneğimizin zirve ismi Yunus Emre; yüzyıllardır dillerden düşmeyen ilahileri, şiirleri ve menkıbeleriyle hafızalarımızda yaşar. Aynı zamanda derviş kimliğiyle öne çıkan Yunus Emre'nin hem manevi dünyasını hem de bıraktığı derin izleri hakkıyla kavramak ise çağı okuyan nitelikli eserlere başvurmayı gerektirir. İşte bu noktada, Mustafa Özçelik'in "Yunus Emre: Anadolu'nun Gönül Dili" adlı eserindeki altı çizili cümleleri sizin için derledik...
🍂 Bütün mesele bunların (menkıbelerin) sembolik dilini çözmektir. Mesela dağdan odun getirme bir hizmet faaliyeti olarak zahiriyle güzel bir hikâyedir ama burada eğri odunları düzeltmeyi bir iç sorgulama neticesinde nefsin eğriliklerini düzeltme olarak anlamak bize daha doğru bilgiler verecektir.
Mustafa Özçelik
🍂 Asıl olan yıkılan gönülleri diriltmek, sevginin, barışın, kardeşliğin küllenen ateşini yeniden harlandırmaktır. Bunu ise ancak söz ve gönül ustaları yapabilir. İşte böyle bir dönemde Anadolu'da geceyi gündüze, kışı bahara, yıkılışı dirilişe çeviren üç büyük gönül insanı zuhur eder. Bunlar, İbn-i Arabî, Mevlâna ve Yunus'tur. Bunların üçü de söz ve gönül mimarıdır. Aynı hakikati temsil, tebliğ ve telkin ederler.
Mustafa Özçelik