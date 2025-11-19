El-Cezerî’nin Meşhur Filli Su Saati nasıl çalışıyordu?

1 /10













◾ Dünya, var olduğu günden beri birbirinden dâhi insanlara şahit olmuş ve bu insanların icatları günümüzü etkilemiş ve şekillendirmiştir. İşte, bunlardan biri de El-Cezerî'nin meşhur filli su saatidir.

◾ Yaklaşık 800 yıl önce Cezerî tarafından icat edilen mühendislik harikası su saati, insanların binlerce yıldır saati öğrenmek için kullandığı sistemlerden biri...