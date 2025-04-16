IQ ne demek? Bu kavram nasıl ortaya çıktı?
İnsan zihni, harikalıklarla donatılmış mucizevi bir organizmadır. Yapıp ettikleriyle, gördükleri ve başardıklarıyla bu sisteme hayran kalmamak elde değil elbette. Adeta bir galaksiyi andıran, milyonlarca hücreden oluşan ağ, hayatımızın her alanında bizleri bir adım öne çıkaran ayrıcalıktır. İşte, zihin kavramı da günlük yaşantımızda sıkça duyduğumuz bir terimi de ortaya çıkarmıştır. Peki, nedir bu IQ, ne anlama geliyor?
🔹 İnsan, mucizelerle donatılmış bir canlıdır. Hele zihni, adeta bir derya. İnsan zihni o kadar güçlü ve etkili bir sistemdir ki yapacaklarının sınırı asla yoktur.
🔹 Bunu anlamınız için büyük örnekler vermemize gerek yok. Şöyle bir düşünün, aklınızdan, "bunu yaparım" dediğiniz neyi yapmadınız?
🔹 Bizleri diğer canlılardan ayıran organımız, İsmet Kırpınar'ın deyişiyle "İnsan beyni gerçekten de evrenin en karmaşık yapısıdır." Bunun için dünyanın var olduğu günden beri beyin üzerine çokça araştırmalar yapılmış ve farklı çalışmalar meydana getirilmiştir.
🔹 Beynimizin sınırları yok demiştik, evet beynimizin sınırları yok fakat her bireyin bu organı kullanma durumu değişmekte. Kimisi beyninin büyük bir kısmını kullanabiliyorken kimisi çok daha az kısmını kullanabiliyor.
🔹 1,5 kilogramlık insan beyninde 140 milyar hücre bulunuyor. Beyindeki bu hücreler sürekli iletişim halinde; bunu en gelişmiş, en teknolojik bilgisayara benzetebiliriz.
🔹 Fakat şunu gözden kaçırmamak lazım, beyin kendini yenileme yeteneğine sahip bir canlı değil. Vücudumuzdaki pek çok organ yenilenirken beynin kendini yenileyememesi onu özel kılan başka bir unsurdur.
🔹 İnsan beynini; elektriksel ve kimyasal ileti ile çalışan biyolojik bir bilgisayar olarak görebiliriz. Hafızayı bir hard diske, zekayı bir mikro işlemciye, programı da bizim kişiliğimiz ve ruhsal yapımıza benzetebiliriz.
🔹 Elektronik devrelerden meydana gelen hafızamız o kadar büyük bir sistemdir ki her şey bir anda karışabilir. Oradaki bilgileri doğru sınıflandırmazsak, kullanmayı bilmediğimiz için unuttuğumuzu dahi düşenebiliriz.
🔹 Başta da belirttiğimiz gibi insan zihni bir derya ve bir okyanustur. Boğulmamak için nasıl kullanacağını öğrenmenin ilk aşaması, kişinin kendini iyi tanıması olacaktır.
🔹 Mesela, "IQ nedir?" bunu tanımlayarak başlayabiliriz. IQ açılımı, "Intelligence Quotient" Türkçesi "Zeka katsayısı, zeka seviyeleri" manalarına gelmektedir.