IQ ne demek? Bu kavram nasıl ortaya çıktı?

1 /10 BİR MUCİZE: İNSAN ZİHNİ













🔹 İnsan, mucizelerle donatılmış bir canlıdır. Hele zihni, adeta bir derya. İnsan zihni o kadar güçlü ve etkili bir sistemdir ki yapacaklarının sınırı asla yoktur.

🔹 Bunu anlamınız için büyük örnekler vermemize gerek yok. Şöyle bir düşünün, aklınızdan, "bunu yaparım" dediğiniz neyi yapmadınız?