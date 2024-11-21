Ülkemizin İlk Yolcu Uçağı

İlklerin kurucusu olarak bilinen, ülkemizin önemli simalarından biri Nuri Demirağ, ilk yolcu uçağı yapan isimdir. Nu.D 38 adını verdiği ilk yolcu uçağını "nasıl, ne zaman ve kimlerle yaptı?" İşte sizin için anlattık.

Türkiye'nin ilk yerli uçağı, ülkemizdeki ilklerin öncüsü Nuri Demirağ tarafından üretildi. Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Alan'ın çizimlerini yaptığı Nu.D 36, tek motorlu ilk yerli uçak olarak tasarlandı ve büyük beğeni topladı.

Türk Hava Kurumu bu projeden o kadar etkilendi ki 65 adet uçak siparişi verdi. Ancak, Nu.D 36'nın prototiplerinden birisi Selahattin Alan tarafından İstanbul'dan Eskişehir'e getirilirken niş esnasında yaşanan bir pilotaj hatası nedeniyle kaza yaptı.

Kazaya dair hazırlanan raporlar, uçakta herhangi bir teknik sorun olmadığını gösterse de Türk Hava Kurumu siparişleri iptal etti. Tüm bu yaşananlar Nuri Demirağ'ı yıldırmak yerine daha da güçlendirdi.

Çift motorlu, altı kişilik yolcu uçağı olan Nu.D 38'i üretmeye karar verdi. 1944 yılına gelindiğinde, Nu.D 38 uluslararası uçuş sertifikası aldı ve İstanbul-Ankara arasında başarılı bir tanıtım uçuşu gerçekleştirdi.

Ancak Demirağ'ın, başarıları dönemin hükümetince desteklenmedi. Karşılaştığı olumsuzluklara rağmen Nuri Demirağ, üretim ve eğitim aşkını sürdürebilmek için Yeşilköy Havalimanı'nın yakınında bir arazi satın aldı ve buraya "Gök Okulu" adını verdiği bir eğitim merkezi kurdu.

Üniversite öğrencilerine burada staj ve uçuş dersleri verdi ve tam 290 Türk gencini pilot olarak yetiştirdi. Demirağ, ülkeye kazandırdığı bu tesisin daha verimli kullanılabilmesi için hükümete defalarca başvuruda bulunmuş ancak her seferinde talepleri cevapsız kalmıştı.

Sonunda, Demirağ'ın fabrikası kapanmak durumunda kaldı ve Türkiye'deki uçak üretimi büyük oranda durdu. Şimdi, "Avrupa'dan, Amerika'dan lisanslar alıp tayyare yapmak kopyacılıktan ibarettir" diyen Nuri Demirağ'ın vizyonunu torunları devraldı ve bugün yerli savaş uçakları üretiyorlar.

HÜRJET, KAAN, HÜRKUŞ, ANKA, ATAK, AKSUNGUR, Bayraktar Kızılelma, Göksungur, Gökdoğan, GÖKBEY, GÖKTÜRK, Bozdoğan, Hisar savunma sistemi, Akbaba füzesi ve daha niceleri...

Bu ecdadın evlatları, tüm zorluklara rağmen her zaman "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz!" diye haykırmaya devam edecek!

Editör/Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kurgu: Ayşenur AKYOL

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